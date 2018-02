BURCU BATUR İLE MODA TRENDLERİNE BAKIŞ

Tüm dünyada Sevgililer Günü ile bağdaştırılan Şubat ayını karşılarken, romantik bir çift at görseliyle sizlere sevgi dolu bir ay dilerim.

At Severler İçin Sevgililer Günü Hediyeleri

At sever çiftler için birkaç Sevgililer Günü hediye alternatifi tavsiyem size ilham verici olabilir. Genç ve trendy bir çizgisi olan Aigner Munich markasının logosu olan at nalı motifli çanta ve sweatshirtleri at ve binicilik seven hanımlar için güzel bir seçim olabilir. Sevgililer Günü için tüm vitrinler kalplerle süslenirken, özellikle bu gün için Aigner Munich’in bu at nalı ve kalp desenli çantası da partnerinizi mutlu etmeye yetebilir.

2018 ayakkabı trendlerinde karşımıza farklı tarzlarıyla çıkan kovboy botları da hanımların manej stili için güzel bir hediye olabilir. Bu yılki kadın modasında vahşi batı ayağımıza gelmişken, Miu Miu’nun yeni nesil kovboy botları favorilerimden.

Marni’nin Sonbahar/ Kış 2018 koleksiyonundaki binicilik motifli yeleği de erkekler için kullanışlı bir alternatif.

Beyler için daha kalıcı bir hediye ise hem kurumsal hem gündelik hayatlarında rahatlıkla kullanabilecekleri at motifli kol düğmeleri ya da kravat iğnesi olabilir.

At Ve Modaya Dair

Aynı zamanda bir sosyal medya fenomeni olan İtalyan model Mariano di Vaio, polo sporu markası La Martina’nın marka yüzü oldu.

Atla yapılan bu keyifli spor için, markanın ilkbahar koleksiyonundaki polo tshirtleri Mariano di Vaio’nun iş birliğiyle gerçekleşti. Ünlü model katalog çekimlerinde ailesiyle güzel bir aile tablosu oluşturuyor.

Moda tarihi boyunca at ve kadın teması birçok moda çekiminde kullanılıyor. Döneminin stil ikonlarından sayılan Barones Fiona Campbell’in elegan stilini at sevgisiyle bağdaştıran bu fotoğrafı hafızalarda kalanların başında yer alıyor.

İkonikleşen Vogue dergisinin İtalya versiyonunda, “The Circus 17” adındaki dünyadaki devrimden bahseden kısa filmin kreatif görselleri de güçlü kadın ve at temasını işliyor.