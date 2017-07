Bundan Böyle Bireysel Sporlar Dufy İle Anılacak

Geçtiğimiz ay Kemer Counrty Club’da gerçekleşen Bahar Kupası yarışmasının sponsoru Dufy’nin sahibi Hüseyin Eğilmezgil ile bir araya geldik. Dufy’nin oluşum hikayesinden, spora ve desteklere kadar birçok konuyu konuştuk.

Öncelikle kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Hüseyin Eğilmezgil kimdir?

1966 Eskişehir doğumluyum. Sektöre 1974 yılında 7 yaşında Sarar giyimin ilk oluşumundaki yer alan mağazasında Sarar kardeşler ile birlikte başladım. Sarar’ın gelişim süreci içerisinde perakende kanadının gelişmesinde önemli deneyimler edindim. Üretim tarafında HUGO BOSS ve diğer markalarının üretimi döneminde bu konuda da önemli deneyimler elde ettim. İtalyan Alman ve Türk diyaznırlarla birlikte yine İtalyan, Alman ve Türk modelistlerin desteğiyle koleksiyon tarafındaki gelişimini de devam ettirdim. Büyük bir organizasyon olan Sarar ailesinin yakın bir üyesi olarak 38 yılımı sürekli gelişim içerisinde devam ettirdim. Bu süre içerisinde markanın yurt içi ve yurt dışı yapılanmasında ve perakende bölümünün gelişiminde önemli rol aldım. 2010 yılında aileden ayrıldım. Sonrasında Çift Geyik Karaca’nın genel müdürü olarak göreve başladım. 6,5 yıllık süre içerisinde triko konusunda uzman markanın yaşam tarzına dönüştürülmesi ve ulusal mağazacılık anlamında gelişimini sağladım. Aynı zamanda kuruma Toss markasını kazandırdım.

Bugün itibariyle devralmış olduğumuz Dufy markasında ustalık dönemimizi en başarılı şekilde gerçekleştirmek istiyoruz. Süt sektöründe kendi işlerini profesyonelce ve yüksek teknolojiyle üretimini gerçekleştiren Cebeci markasının sahibi olan Dr. Gültekin Güney ile birlikte ülkemize ve yurt dışı rekabete hazırlamak için harekete geçtik.

“Her Efsane, Dünyayı Değiştirecek Bir Hayalle Başlar”

Peki, DUFY markasını sizden dinleyebilir miyiz?

1964 yılında küçük bir atölyede kusursuz bir el işçiliği ve fark oluşturan detaylarla dikilen eşsiz gömleklerle başladı her şey… Bir şehrin arka sokaklarında kurulan bu minik atölye, zaman geçtikçe büyüdü. Mükemmeliyetçi çizgileri, yenilikçi dokunuşlar takip etti. Dufy efsanesi artık moda sahnesindeydi!

Dufy, ismini kalıpları yıkan renkleri ve dünyaya meydan okuyan yenilikçi bakışıyla sanat tarihine damgasını vuran ünlü Fransız ressam Raoul Dufy’den aldı. Ve tıpkı onun yaptığı gibi standart kalıpları yıkarak daima en yeni, en cesur çizgileri takip etti. Kısa sürede gömlek dünyasında uzmanlığını ilan eden Dufy, kusursuz şıklığını zamanla erkek giyim sektörünün her alanına taşıdı. Kendine özgü stili ile kalıplara sığmayan her centilmen için en özel ürünler Dufy mağazasındaydı! 2016 Haziran ayından itibaren Dufy, dünya moda perakendesi trendlerine uyum sağlayan bir yapılandırmaya giderek konsept mağazacılık anlayışını sahiplendi. Dufy, bugün yurt içindeki 30 ve yurt dışında 5 mağazası ile perakende sektörünün nabzını tutuyor. Her tasarımı ile erkek giyim dünyasına yön vermeye devam ediyor. Dufy, kurulduğu ilk günden bu yana yeniliği, fark oluşturan çizgileri ve cesur olmayı seviyor. Çünkü biliyor ki; bugünü değiştiren bir fikir sadece moda olur. Efsane olmak istiyorsan tüm kalıpları değiştirmelisin!

Hedef kitlenizden bahsedebilir misiniz?

Sürekli ekonomik ve siyasi çalkantılar içinde olan dünyamız maddi zenginliğini C segmente doğru sürekli güncellemektedir. Yapılan araştırmalar A segmentin B’ye, B segmentinin de C harcama karakterine doğru dönüşmeye başladığını göstermektedir. Bu durumda genel tüketici kaliteli moda ve ekonomik olanını tercih etme yönünde harcama eğilimlerini göstermektedir. Biz de bugün dünyada büyük başarı elde eden Inditex grubun başarısını heyecanla takip ediyoruz. Dünya organize perakendesinin şekillenmesinde önemli rol alan inditex benchmark imiz. C, C + ve B tüketim grubu genel hedefimiz içerisindedir.

Spora destek veren bir markasınız, bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Dufy; marka olarak tanınırlığının önemli bir bölümünü futbol stadyumlarındaki reklamları ile gerçekleştirdi. Bugün stratejisini perakende büyümesi ile birlikte sosyal sorumlulukları da içine katarak devam ettirecektir. Takım sporları dünyanın her noktasında gücünü korumaktadır, ancak bireysel spor dallarında keşfedilmiş ve keşfedilmemiş sporcular bulunmakta. Dalında Türkiye şampiyonu olmuş, Dünya şampiyonu olmuş birçok sporcumuz kendini geliştirme yeteneklerini gösterme ve diğer gençlere örnek olma anlamında sıkıntı yaşıyor. Bu konu markamızın dikkatini çekti. İçine girdiğimizde heyecan verici tüyleri ürperten dev adamlarla karşılaştık. Onların yanında olmak onlarla birlikte hareket etmek, onlarla birlikte yarınımızı planlamak bizim için keyif verici olmaya başladı. Kendileri içinde aynı his ve duyguları taşıdıklarını biliyoruz. Bugün için tenis, jimnastik, eskrim, binicilik ve drift sporları gündemimizde, takip ettiğimiz dallardır. Buralardaki genç yeteneklerin milli kıyafetlerinin yanına Dufy şıklığını eklemek istiyoruz.

Milli binici Çağrı Başel’in sponsorusunuz, farklı dallarda sponsorluklarınız var ve şimdi en son Kemer Country Club’da gerçekleştirdiğiniz Dufy Cup. Nasıl gelişti bu süreç bahsedebilir misiniz?

Sonuca çok yönlü bakabiliriz. Öncelikli olarak projelendirdiğimiz bireysel sporlardaki binicilik Bahar Kupası Kemerburgaz’ın uyuyan enerjisini açığa çıkardı. Barajlı ve ödüllü yarışmalarda yarışanlar da büyük bir heyecan sergiledi. Marka ve proje sahibi olarak bizler, yarışanlar ve Kemer Country ailesi olarak hayranlıklarla dolu iki günü dolu dolu geçirdik. Gün içerisinde Volkan’ın drift gösterisi, Power FM’in After Party’si ile günü taçlandırması projeyi keyifli hale getirdi. Projedeki herkes önümüzdeki dönem gerçekleşecek olan Winter Cup’i hasretle konuşmaya başladılar bile.

Peki ilgiden memnun musunuz?

Takım sporlarının içinde çok büyük bütçelerle yer almak markaların kısa bir dönem için tanıtımına destek veriyor. Burada sosyal sorumluluk projesi olarak baktığınız projemiz marka tarafını sporcuları ve medya tarafını son derece beklediğinin üstünde mutlu etmiştir. Bundan böyle bireysel sporlar Dufy ile anılacaktır.

Son olarak hedefleriniz sormak istiyorum,

Dufy, 5 yıl içerisinde ülkemizdeki organize perakendenin önemli aktörleri arasında yer alacaktır. Bu arada öncelikli olarak Güney Afrika, Türki Cumhuriyetler, Orta Doğu, Kuzey Afrika, İran ve Doğu Avrupa’da büyüme planlarını olgunlaştırmaktadır. Hali hazırda Güney Afrika’da 3 mağazası bulunan Dufy, yıl sonunu 7 mağaza ile finalize etmek hazırlığındadır.

Hüseyin Eğilmezgil