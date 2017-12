Sevgili dostlar,

Bu ayki yazım dünyanın en prestijli yarışı olan Breeders Cup!

Türkçeye tercüme edersek Yetiştiriciler Kupası. Kısaca geçmişi Avrupa’da EBF yani Avrupa Yetiştiriciler Fonu ile Amerika’daki Breeders Cup fonu birleştiler ve her yıl Kasım ayının ilk hafta sonunda, çim ve kum her mesafe ve cinsiyete (dişi ve erkek) uygun yarışlar düzenlenmekte. Bir yıl sonra hangi hipodromda yapılacağı ise hipodromların Breeders Cup’a vereceği teklifle belli oluyor. Örneğin; 90’lı ve 2000’li yıllarda hep ABD’nin doğu kıyısında olurdu. Chicago, New York, Kentucky (Louisville, Lexington) ve Miami gibi şehirlerde, fakat 2010’dan itibaren California, Los Angeles’e geçti ve bu yılda ilk defa küçük bir hipodrom olan San Diego yakınındaki Delmar Hipodromu’nda yapıldı. 40.000’e yakın seyirci izledi. ABD’nin en lüks ve şık yerlerinden biri olan La Jolla şehrinin hemen yanında. Bu şehir, zenginler için yat, tenis, golf ve polo kulüpleriyle ünlü. İkramiyesi 6 Milyon Dolar olan kum Breeders Cup Classic en önemli yarış idi ve sür direk favori Arrogate (Dubai World Cup galibi) maalesef kötü bir start çekimi ve geç çıkışıyla bu dar pisti olan hipodromda 5.’likle yetinmek zorunda kaldı. Şampiyon Gunrunner, ikinci gelen yine ABD’nin bu seneki en iyi atlarından biri olan Collected ve üçüncü olan California‘nın en iyi genç atı olan West Coast. Kesin bitiriş neticelerini aşağıdaki resimde görebilirsiniz. Şimdi bu Breeders Cup’a dünyanın her yerinden atlar katılıyor, tabi ki kademeli yarışlar sonunda en başarılılar. Yaş, cins, mesafe ve piste göre tercihlerini yapıyorlar. Genel kanı kısa mesafe ve kum pistte Amerikan atlarının daha başarılı olması. Uzun, klasik ve çim yarışlarında ise Avrupa atları başarılı olmadı! Bu %80 doğru. Diyelim ki bir kısrak aldınız ve yavrusunun Breeders Cup’ta koşma arzunuz var. İlk evvela Breeders Cup’a kayıtlı yani bir çekim fiyatını yıllık aidat olarak Breeders Cup’a ödeyen aygıra çekmelisiniz. Tayınız doğunca Breeders Cup’a kayıt yaptırıp iki sene daha aidat ödemelisiniz. Sonra başarılı olur ve final yarışlarına kadar elemeleri geçerse, katılabilirsiniz.

En iyi dileklerimle.