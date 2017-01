Binicilik Eğitimleri

Belçika’da yaz boyunca binicilikle ilgili çok çeşitli etkinliklere yer veriliyor. Beni ilgilendiren daha çok dresaj ve engel atlama antrenörlerinin verdiği eğitimler. En son seyirci olarak izlediğim klinikler Alizé Froment ve Pierre Beaupere’in klinikleri oldu.

Alizé Froment’ı seçmemin nedeni Mistral isimli atı ile yaptığı serbest biniş gösterileri. Kendisi Lusitanian orijinli Mistral ile hem Grand Prix seviyesinde yarış koşuyor hem de sadece atın boynunun etrafında bir ip ile binicilik tiyatrolarına katılıp dresaj testini serbest stil ile de sunuyor. Bu genç bayan binicilik eğitimini Fransa’nın Saumur şehrinde bulunan meşhur binicilik akademisinde gerçekleştirmiş. Alize’nin verdiği eğitimi 20. yüzyılın en önemli at eğitmenlerinden biri olan Nuno Oliveira’nın torunu olan Sara Oliveira organize ediyordu. Sara Oliveira’da Alize’nin talebelerinden birisi. Ben de kendisi ile uzun zamandır tanışmak istiyordum. Mahmudiye ESOGÜ’den ziyaretime gelen Katerina ile beraber seyrettiğimiz bu eğitimde farklı yaş ve seviyelerde olan toplam 10 atın çalışmasını izleme şansımız oldu. Öncelikle benim gözüme çarpan ilk konu ellerin gayet ayrılarak, açık ve aşağıda tutulması oldu. Bunun amacı atın öne doğru uzanıp boynunun aşağı doğru inmesini teşvik etmek. Bu şekilde de kendini ve biniciyi dengeli bir şekilde taşımasını sağlamak. Bunu Michel Robert’in verdiği eğitimlerde de görmüştüm. Fransız Olimpik binici, antrenör Jean D’Orgeix’nin de çok önem verdiği bir egzersizdi. Kendisi konu ile ilgili olarak birçok DVD’ler çıkartmıştı. Bunların özetlerini Utube’da bulmak mümkün. Bu yöntem şahsen ders verirken benim de kullandığım bir yöntem. Ama diyeceksiniz ki bize böyle öğretmediler! Bazı durumlarda klasiklikten çıkarak sadece egzersiz amaçlı ata yardımcı olarak ve atın anlamasını kolaylaştırmak için değişik egzersizler uygulayabiliriz.

Bu egzersizin uygulamasında benim teorim ise şöyle;

Birçok binici farkında olmadan ellerini çok kıpırdatıyor veya devamlı atın ağzını testere yapar gibi ileri geri çekiştiriyor, kimisi dizginleri çok kısa veya çok uzun tutuyor. Halbuki elleri aşağıda tutup açarak binildiği zaman binicinin ellerini başka türlü kullanma ihtimali kalmıyor ve binici o harekete konsantre oluyor. Dolayısıyla da farkında olmadan ellerini sabitleştirmiş oluyor, at da bunun karşılığında başını aşağı alıyor. Burada üzerinde durulması gereken çok önemli bir husus atın devamlı enerjik, aktif ve ileriye doğru bir hareket halinde olması.

Klinikte ikinci gözüme çarpan konu yanaşmaların çok uzun diyagonaller üzerinde ve de çok ileri doğru çalışılması. Atın hem yatay hem de dikey olarak da esnemesi için birçok daire üzerinde binişe önem verilmesi. Daire üzerinde aynı zamanda içe doğru atın başının bükülmesi. Pierre Beaupere kliniğinde ise tam tersi hiç daire kullanılmadan ve de daha çok düz yol üzerinde atlar çalıştırıldı. Hatta daire üzerinde bile atın başı bükülmedi.

Alize, daire üzerinde iç tarafı sert, kuvvetli ve tutuk bir atı çalıştırırken devamlı biniciden atın başını içe doğru bükmesini istiyordu. Fakat dikkat ettiğim, at kendini bırakacağına tam tersi daha da sertleşti. Sonunda Alize biniciden üzengileri çıkartarak binmesini istedi. Sonunda binici kıpkırmızı oldu, at da kendini pek bırakmadı.

Amerikalı antrenörüm Julie’den öğrendiğim üzere atın başını içe doğru bükmek istediğiniz zaman iç dizgini kullanacağınız zamanlama çok önemli. Şöyle ki, eğer adeta da sol yan biniyorsanız iç dizgine, atın sol ön ayağı yerdeyken dokunup hemen bırakmak gerekiyor. Dokunup demek geri çekmek demek değil, sadece hafif bir direnç uygulamak, bu hareketin normalde dışarıdan gözükmemesi gerekiyor. Tabii ki binicinin iki dizgini kullanarak atın ağzı ile temasta olması çok önemli. Çünkü eğer dış dizgin gergin değil ise at sola doğru sadece boynunun ortasından başını bükecektir bu da omuzların sağa, dışarı doğru kaçmasına sebep olacaktır. Diğer önemli bir konu atın ağzını yumuşattığı anda binicinin elini yumuşatması. Çünkü o anı kaçırırsanız at kendisinden istenileni anlamadığı gibi ağzının da hassasiyetini kaybetmesine yol açacaktır ki nitekim Alize’nin talebesinin başına bu geldi ve de altında gitgide kendisine karşı kuvvet kullanan bir at ile karşı karşıya kaldı. Süratli de ise aynı şekilde sol yanda biniyorsanız atınızın ön ayağı yerde iken bükmeyi isteyebilirsiniz. Burada ki ince konu dizgine dokunduğunuz an eyere oturduğunuz an ile aynı olmalı. Bu da demektir ki sol yanda ancak ters süratli yaptığınız durumda bu egzersizi uygulayabilirsiniz.

Bunun nedenine gelirsek de açıklaması şu:

Atınızın ağzına ön ayağı yerde iken dokunduğunuz an, at için kendini en emniyette hissettiği andır. Eğer atınızın ağzına ayağı havada iken dokunuyorsanız, dengesini bozmuş oluyorsunuz. Bu dengesizlik atta düşme endişesi bile yaratabilir bu yüzden bir destek alma çabası içinde ağzını sertleştirebilir. Geçen gün bu konuyu binici bir arkadaşım ile paylaştım, “ohoooo binerken bunu kim düşünecek, kolay bir şey değil ”dedi.

Evet, Julie Ulrich’in de dediği gibi binicilik fiziksel değil daha çok entelektüel bir spor. Bunu hiç düşünmüş müydünüz?