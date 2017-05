BBK 13. Yıl Kupası İl Temsil Yarışması

Başkent Binicilik Kulübü’nün 13. Kuruluş Yılı İl Temsil yarışmaları 8-9 Nisan tarihleri arasında yapıldı. Kazananlar;

Neylan Etiman Kupası 110 cm’de: Fandango isimli atıyla Abdurahman Kandemir birinci, Only First isimli atıyla Abdurahman Kandemir ikinci ve Fulden isimli atıyla Ütğm. Murat Çetinkaya üçüncü oldu.

Ankara Life Dergisi 100. Sayı Kupası Yeni Biniciler 90 cm’de: Hayal isimli atıyla Asb. Üçvş. Hüseyin Emre Cömert birinci, Sunshine K isimli atıyla Nilgül Rabia Çiğdem ikinci ve Funda isimli atıyla Asb. Üçvş. Hüseyin Emre Cömert üçüncü oldu.

Ankara Life Dergisi 100. Sayı Kupası Biniciler 90 cm’de: Brooklyn isimli atıyla Murat Erdoğan birinci, Hanbey isimli atıyla Yzb. A. Çağlar Esin ikinci ve Chadman isimli atıyla İmran Yeniay üçüncü oldu.

Anadolu Ajansı Kupası Yeni Biniciler 100 cm’de: Carioso Z isimli atıyla Murat Arkan birinci, Funda isimli atıyla Asb. Üçvş. Hüseyin Emre Cömert ikinci ve Brillant isimli atıyla Hasan Kızıltan üçüncü oldu.

Anadolu Ajansı Kupası Biniciler 100 cm’de: Fuat isimli atıyla Ütğm. Murat Çetinkaya birinci, Erbuğ isimli atıyla Yzb. Ömür Burak Dağdelen ikinci ve Sol Şerit Bağcı isimli atıyla Merve Bağcı üçüncü oldu.

Gülay Özgüney Kupası 110 cm’de: Fuat isimli atıyla Ütğm. Murat Çetinkaya birinci, Fulden isimli atıyla Ütğm. Murat Çetinkaya ikinci ve Korida isimli atıyla Selen Çakmak üçüncü oldu.

Başkent Binicilik Kulübü 13. Yıl Kupası 130 cm’de: Özge II isimli atıyla Asb. Bçvş. Onur Taşpınar birinci, Lambado 22 isimli atıyla Kaan Kızılkaplan ikinci ve Charmeur 427 isimli atıyla Ömer Çetin üçüncü oldu.

