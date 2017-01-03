Ayağı Kırılan Ata Ne Yapılır?

Yaklaşık 6000 yıl önce evcilleştirilen atlar, o zamandan beri ve hala günümüzde gücü, hızı, dayanıklılığı sebebiyle çalıştırılan, sömürülen türlerden biri. Düşünün ki bir insan olarak yıllarca başka bir canlıya karın tokluğuna hizmet ediyorsunuz, bir gün ayağınız kırılıyor ve yıllarca hizmet ettiğiniz canlı sizi terk ediyor.İnsan olarak düşündüğünüzde “hayır, böyle bir şey olamaz” dediğinizi duyar gibiyim. Peki, atların böyle bir hayatı olduğunu biliyor muydunuz?

Hep filmlerde görmüşüzdür, at sakatlanır ve sahibi gelir bir kurşunla hayatına son verir. “Film bu, nasıl olsa gerçekte böyle bir şey yoktur” deriz ama gerçekte de böyle. Kurşunla olmasa da iğneyle, iğneyle olmasa da ölüme terk edilerek, bir şekilde atın idamını veriyor insanlar. İçinizden belki at acı çekmesin diye öldürüyorlardır diyenler vardır, hatta öyle sanırız hepimiz ancak öyle değil! Peki neden? Atın iyileşme ihtimali yok mu?

Atların sağlıklı olarak yaşamları sürdürebilmeleri bakımından, anatomik yapıları gereği zamanlarının çok büyük bir çoğunluğu ayakta geçirmeleri gerekmektedir. Bir at uzun süre yatmak zorunda kalırsa, vücut ağırlığı sebebiyle iç organlarına zarar bile verebilir. Öyle ki ağırlıkların akciğerler üzerinde oluşturabileceği baskıya bağlı olarak soluksuz kalması sonucu ölmeleri bile söz konusudur. Atlar ayakta durma pozisyonundayken ayak eklemlerini sabitleştirmeye yarayan anatomik yapılar önemli bir kuvvet harcamalarına gerek kalmadan atları kolayca ayakta tutmaya yaramaktadır. Ayaktayken daha rahattırlar ve daha az enerji harcarlar. Bu sayede de atlar ayakta iken bile önemli bir fizyolojik ihtiyaç olan uyku ihtiyaçlarını giderebilmektedir.

Pek yatmazlar yatarlarsa da nadiren; o da hasta olduklarında veya doğum sırasında yatarlar. Atın iri vücudundaki organları yatar vaziyetteyken nefes almasında zorluk yaratır. Bir atın bacağı kırıldığında; kırık tedavisi için zorlu ve uzun bir iyileşme süreci gerekiyor. Yani atın ayakta durmak yerine yatması gerekiyor. Ancak bir atın o kadar uzun süre yatması mümkün değil, bu atların doğasına aykırı. Örneğin; köpekler kırık sonrasında üç ayak üzerinde durabilirken, atların böyle bir şansı yok. Tedavi süreçleri hem çok daha uzun sürüyor, hem de bu süre boyunca sürekli yatmaları gerekiyor. Atın ayağı sabitleme olayı da epey bir zor; çünkü at, ayağa kalkma isteği duyacak, sürekli ayağa kalkmak için çabalayacaktır. Kırığın bir miktar iyileşmesinden sonra at ayağa kalkabilse bile tam olarak iyileşmeyen ayağın yarım tonluk ağırlığı kaldırması mümkün olmuyor.

Atların vücut yükünün ortalama %60’ından fazlasını ön ayaklarına vermeleri sebebiyle kırıkların en fazla karşılaşıldığı bölgeler ön ayaklar olmakla birlikte, kan dolaşımı açısından kasların ön ayaklarda daha zayıf olması nedeniyle tedavi açısından yeterince kan dolaşımı gerçekleşememektedir. Bu sebeple de atların ayak kırıklarında iyileşmenin diğer canlılara nazaran daha uzun sürede gerçekleşmesi yanında kırılan bölgenin iltihap kapma riski de oldukça yüksektir.

Ayağı kırılan bir atın, ilk yardım konusunda veteriner hekim muayeneye gelene kadar yerinden oynatılmaması ve mümkün olduğunca sabit tutulması çok önemlidir. Kırık bölge bandaja alınmalı ve hareket etmesini engelleyici tahta gibi sert bir kalıp ile ayağın ön ve arka tarafına gelecek şekilde sarılmış olan bandajın üzerinden tekrar sarılarak kırık bölge sabitleştirilmelidir. Diğer bir ifadeyle veteriner hekim gelinceye ve kırığın tedavi edilebileceğine karar vereceği süreye kadar yarılı atın daha fazla zarar görmesinin engellenmesine dikkat edilmelidir.

Aynı zamanda atların ayaklarında bulunan kasların zayıf oluşu kırık olan bölgenin kan dolaşımı bakımından yeterince beslenememesi sonucu iyileşmenin yavaş iltihaplanma riskinin ise yüksek olmasına sebebiyet vermektedir. Ancak parçalı olmayan basit kırıklarda iyileşme şansı daha yüksek olmaktadır. Deriyi yırtarak dışarı çıkan kırıklarda veya eklemlere kadar zarar veren kırık olgularında başarılı bir tedavi mümkün olmadığından ötenazi kaçınılmaz olarak görülmektedir.

Kırılan bir kemiğin kaynaması ve mikrop kapmadan iyileşmesi için en önemli faktör o bölgedeki kan dolaşımıdır. Bölgedeki kan, çevre deri ve kas dokularından gelen kan ile de takviye edilir. Ne var ki at yarım ton civarındaki ağırlığı ve iri cüssesi ile bu hususta farklı bir yapıya sahiptir. Dizinden aşağısı, kemikler, bunları birbirine bağlayan bağlar ve deriden oluşur. Bu bölgede fazla bir kas yapısı olmadığından mevcut ve takviye gelebilecek kan miktarı da fazla değildir. Kırılan kemikler iltihaplanmaya yatkındırlar.

Atların tedavilerinde sorun yaratan bu özellikler nedeniyle, cerrahi müdahalelerin çok kısa olması, 3-4 saati aşmaması gerekir. Atlar anestezinin etkisi geçince iri cüsseleriyle ayağa kalkmaya çalışırlar. Hem de o alçıya alınmış vidalar veya metal parçalar yerleştirilmiş bacakları üzerinde at tedavisi için gereken sabrı hiçbir zaman gösteremez, bir an önce ayağa kalmaya çalışır. Bu arada bacağına konulmuş alçı ve takviye parçalarına zarar verdiği gibi takatsiz bacaklarının başka yerlerinden yeniden kırılmalarına yol açabilir. Yani atlar hastalık süresince rahat durmayan, ne yapacaklarını önceden kestirilemeyen hayvanlardır.

Atların bacaklarında meydana gelen bazı kırıklar günümüz teknolojisi ile bir noktaya kadar, plakalar, vidalar konularak tedavi edebiliyor. Yani bacağındaki her kırık artık atın ölüm fermanı değil. Ne var ki yine de birçok kırık sorununun hala tedavisi yok. Sebebi ise atın diğer hayvanlardan farklı anatomik yapısı ve ruhsal durumu…

Kırık kemikler genellikle 12-16 hafta içerisinde kaynarlar ve eski sağlam yapılarına kavuşurlar. Bu süre içerisinde hastanın hareket etmesi, kemikleri sabit tutamaması iyileşmeyi yavaşlatır ve tedavisi süresini geciktirir. İnsanlarda tedavinin başarısı, kırık kemiğin bulunduğu uzvun bu 12-16 haftalık sürede sabit tutulması, kırığın alçıya ve askıya alınması ama en önemlisi hastanın sabrı ile ilgilidir.

Gelişen teknoloji ve imkanlar dahilinde bu olaydan bahsetmek mümkün değildir. Öyle ki atın yatması söz konusu değilse, bir askı yardımıyla at askıda tutulabilir ve hareket imkanı sağlanabilir. Eskiden böyle bir şey zor olsa da şu an mümkün. Tabi sahibi vicdanlı biri ise ya da atına değer veriyorsa.

Atlar; onları bir yük aracı olarak kullanmamızdan ya da eziyet çektirmemizden ne kadar memnunlar, sesleri çıkmıyor olmaları, hayatlarından memnun oldukları anlamını mı gösteriyor. Bu zevklerimiz yüzünden bir gün ayakları kırıldığında ne olacaklarını biliyorlar mı?

Science et Avenir sitesi, bunun nedenini veteriner Picandet’ye detaylarıyla birlikte sorduğunda alınan yanıt şöyle oluyor:

“Ne yazık ki atların bacaklarındaki yaralanmaları, hayvanın ağırlığı yüzünden, tedavi etmek oldukça zordur. Hayvanın kırılmış kemiğini de yerine oturtmak, yine hayvanın cüssesi yüzünden oldukça zordur.”

Veteriner Picandet, atın yere uzandırılıp uzandırılamayacağı sorusu üzerine şu yanıtı veriyor:

“Bu hayvanlar yerde uzanmış halde kalamazlar. Bu, atların doğasına aykırı. Böyle bir durumda atların dolaşım sisteminde sorunlar yaşanacağı gibi, sürtünmeden ve uzanmaktan dolayı derisinde tahriş ve doku ölümü görülebilir. Fakat kırıldıklarında az yer değiştiren bazı kemiklerin tedavisi mümkün olabiliyor. İnsanın el bileklerindeki kemiklere denk gelen patüron ve kanon kemikleri tedavi edilebilen kemiklere birkaç örnek.”

Burada asıl sorulması gereken soru ise şu: Atın fizyolojik yapısı mı suçlanmalı, yoksa insanlar mı?

Atın ölümü arpadan değil insandan oluyor.

İşte tüm bunlardan dolayı maalesef atların bacağı kırıldığında son karar sahiplerine kalıyor ve hala da atın yaşamına son verenler olabiliyor.

Sonuç olarak açıkça görülmektedir ki atların ayak kırıklarında yaşamlarına son verilmesinin tercih edilmesi her zaman maddiyatla ilgili olmamakta olup, kırığın iyileşme şansı ve acı içerisinde geçebilecek (tedavi süresinde oluşabilecek ayak iltihabı gibi ekstra ağrı yapan rahatsızlıklar) ve aylarca sürecek tedavi sürecine rağmen çoğunlukla atların sağlığına kavuşturulamamasıdır.