“Atsız Hayat Nasıl Olur Bilmiyorum”

Atlar dendiği zaman gözlerinin içi gülen bir isim Serra Yedikardeş. Atlara büyük tutku ve aşk ile bağlı ve dünyada sahip olabileceğiniz en iyi takım arkadaşı olarak nitelendiriyor. Biz de Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde bir araya geldiğimiz Yedikardeş’ten güzel enerjisiyle, atlara olan tutkusunu dinledik.

Kendinizden bahsedebilir misiniz?

18 yaşındayım. Liseyi yeni bitirdim. Kendimi bildim bileli at biliyorum. Ben daha doğmadan annemler bu işe başlamışlar. Yani ben direkt bu işin içine doğmuş oldum. Yürümeyi öğrenmeden önce atlara binmeyi öğrendim. Aslında başka bir alternatifim yoktu ama severek kabullendiğim bir durum oldu. Bursa Atlı Spor Kulübü’nün bir üyesiyim. Son üç senedir baharda atlarımızı Hollanda’ya götürüyoruz. Orada koşuyorum. Hayatım sürekli yollarda geçiyor.

Daha önce farklı sporlarla uğraştınız mı?

Jimnastik, yüzme ve tenis ile ilgilendim, bunlarda profesyonelliğe yaklaştığımda tercihim hep atlar oldu.

Yurt dışında birçok yarışlara katılıyorsunuz. Bize biraz bahsedebilir misiniz?

2012’de ilk defa koştuğum Balkan Şampiyonası ile beraber yurt dışı maceram başladı. Zaten bir kere katılınca ve daha farklı bir ortam olduğunu görünce hedeflerin de kendiliğinden yükseliyor; o yüzden bol bol oradaki yarışlara katılmaya çalışıyorum.

Yurtdışı ile ülkemizdeki yarışmaların farkı nedir sizce?

Bence yurtdışında bu işin daha büyük olmasının sebebi orada at yetiştirilmesidir. Sadece Hollanda’da senede binlerce tay doğuyor ve onların en az 50’si çok çok iyi atlar oluyor. Böylece iyi at almak yerine, iyi at yetiştirmiş oluyorlar. Ama Türkiye’de at yetiştiriciliği yapılamadığı veya az yapıldığı için bu spor çok fazla ilerleyemedi. Türkiye’de eğitim sistemi de bunu desteklemiyor. Çünkü benim okulum ne kadar çok bana yardımcı olsa da Hollanda’da benim yaşımdaki kişiler biniciliği bir meslek olarak yapmaya başlayabiliyorlar. Buradaki gelecek kaygısı ve sınav sisteminden dolayı binicilik macerası üniversite zamanında binicilik geleceği olan gençler için aslında bitiyor.

İngiltere’ye gideceksiniz. Oradaki eğitiminiz ne olacak?

Uluslararası ilişkiler okuyacağım. Aslında bu kararı vermemdeki sebep yine biniciliktir. Senelerdir yurt dışına gidip geldikçe aslında her şeyin insan ilişkilerini, uluslararası ilişkileri etkilediğini gördüm. Açıkçası bununla bağlantılı olabileceğini düşünüyorum.

Orada biniciliğe devam edecek misiniz?

Evet mümkün olduğunca devam edeceğim. Gayem bu yönde. Bu zamana kadar okul ve atları bir arada götürebildim, umarım bundan sonra da yapabilirim. Atlar hep hayatımda olsun istiyorum.

Hedefleriniz nelerdir?

Bu seneki hedefim, atım Atleet ile CSI2* 1.45 grandprixleri koşmak. Daha ileriye dönük hedeflerim ise şu an sahip olduğum taylarımı yetiştirebilmek ve onların büyümelerini görebilmek.

Başarılarınızdan bahsedebilir misiniz?

Aslında Türkiye’de bilindik bir kupa kazanmadım ama her zaman iyi tecrübeler kazandığımı ve arkamda iyi izler bıraktığımı düşünüyorum. Her yarışın benim için çok büyük önemi var. İyi veya kötü geçsin, çok büyük tecrübeler kazanıyoruz. Avrupa Şampiyonası ve Balkan Şampiyonaları koştum. Avrupa Şampiyonası çok farklı bir atmosfer. Dünyanın en iyilerini görüyorsunuz. Onu görmek insana farklı bir hırs katıyor. Çünkü çok fazla örnek var. Sizin yaşınızdaki insanlar, sizin gözünüzde çok büyüttüğünüz bir şeyi çok normal olarak, zorlanmadan yapıyor, bu sizin de normaliniz haline geliyor.

Şimdiye kadar kaç atınız oldu?

Nobel, Catch me, Lutin, Licardo, Bering, Contess ve şu an yarışmalara katıldığım Atleet.

Atlar sizin için neden bu kadar önemli?

“Tutkusu olan insanlarla dalga geçmeyin, onları hayattan korur” diye bir söz vardır. Atlar benim için böyle bir şey. O anda benim için tüm gerçeklik at oluyor. Benim için büyük bir tutku. Hayatta disiplin ve özveri kazandırdı. Bir canlıyla beraber bu sporu yapmak çok farklı. Atım Atleet çok savaşçı. O parkurda en iyisini yapabilmek için bütün potansiyelini kullanır. Birbiriniz için uğraştınız o his çok farklı bir duygu. Atların gözlerinde o saflığı görebilmek… Bence atlar dünyada sahip olabileceğiniz en iyi takım arkadaşı.

Başlayan bırakamıyor. İnsanlar neden bu sporu yapmalılar?

Çünkü büyük bir motivasyon atlar. Hayvanları seven bir insan için farklı bir spor zaten düşünülemez. Doğayla iç içesiniz. Çok küçüklüğünden beri bu sporu yapan insanlar zorluklara göğüs gerebilmeyi öğreniyor. Gerçekten kişilik ve görünüş olarak doğallığı benimsiyorsun.

Kendinizi şanslı görüyor musunuz?

Çok şanslıyım. Yurt dışında en iyiler, yine iyi biniciler tarafından yetiştirilmişler. Ben de babamdan dolayı çok şanslıyım. Babam binici, Hasan Şentürk antrenörüm. Kardeşim ve ben bu insanlar tarafından çok büyük bir emek ile yetiştirildik, o yüzden çok şanslı hissediyorum.

Onlar olmasa da bir şekilde bulur muydunuz atları?

Sanırım bulurdum. Atsız hayat nasıl olur hiç bilmiyorum. Kendimi o şekilde hiç düşünemediğim için sanırım mutlaka bulurdum.

Serra Yedikardeş