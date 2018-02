Atlarla ilk okul çağlarında tanışan ve binicilikte başarılı olmanın sırrını “cesaretli ve kararlı olmak” olarak açıklayan Karaduman aynı zamanda biniciliğin hem sportif hem de kişisel anlamda çok yaralı olduğunu düşünüyor.

Sizi tanıyabilir miyiz? Binicilik maceranız nasıl başladı?

Henüz ilk okuldayken sınıf öğretmenim Dilek Güven, her gün okuldan sonra Sipahi Ocağı’nda at binmeye gidiyordu. Biz de sınıfta bir grup oluşturarak okul çıkışlarında onunla at binmeye başladık. İlk bindiğim at Dilek hocamın atıydı. Başta biniciliği keyif için yaparken zamanla kendime hedefler koymaya başladım. Şimdi, atsız bir hayat düşünemiyorum!

Binicilikten önce farklı sporlarla ilgilendiniz mi?

Aslında binicilikten önce değil de, biniciliğe ara verip 1-2 yıl buz patenine yönelmiştim. Annem ve babam at binmemden korktukları için başka bir spor yapmamı istiyorlardı. İşin komik kısmı dayanamayıp beni ata tekrar başlatan da onlar. Onları kesinlikle suçlamıyorum:) Ne de olsa ailede daha önce at binen biri yoktu. Hayatınız bir canlıya bağlı ve her an başınıza bir kaza gelebilir. Dışarıdan bakıldığında bu durum eminim ki insanların gözüne çok korkunç bir şey gibi geliyor. Ancak binicilik sporunu yapmanın keyfi bambaşka bir şey. Bir canlıyla etkileşim içinde olmak ve onunla uyum içinde çalışmak tüm riskleri göze almamı sağlıyor. Zaten cesaretli ve kararlı olmak binicilikte başarılı olmanın püf noktaları.

Yarışmalara katılmaya nasıl karar verdiniz? En büyük etken nedir?

Atlamaya başladıktan sonra ilk atımı almamızla birlikte hemen yarışlara katılmak istedim. Çalışmalarımın karşılığını artık yarışlarda almam gerektiğini düşündüm.

Yarışmalara hazırlık sürecinden bahsedebilir misiniz? Siz ve atınız nasıl hazırlanıyorsunuz?

Antrenörüm Hüsnü Dinç, eksiklerimi veya yanlışlarımı düzeltmeme yönelik çalışmalar yaptırıyor. Ben de elimden geldiğince konsantre olup kendimi geliştirmeyi amaçlıyorum. Her seferinde öğrendiğim yeni şeyleri veya binişimle ilgili değiştirmem gereken alışkanlıklarıma bir sonraki antrenmanlarda da dikkat ediyorum. Tabii benim yarışlara hazırlanmamın yanı sıra atımın formda olması da çok önemli. Atın performansını her zaman iyi bir seviyede tutmak yarışlarda başarılı olmakla doğru orantılı. Bir binici ne kadar iyi olursa olsun, eğer at iyi bir formda değilse bir yarışı kazanacak performans gösteremez. Biz de ata göre onu geliştirecek yer çalışmaları veya parkurlar yapıyoruz.

Size göre yaşadığınız en önemli başarı hangisi?

Geçen sene Avrupa Şampiyonası’nda ilk günü hatasız koşmam ve Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda hatasız koşmam benim için hedeflerime yakın en büyük başarılarım. Buralarda derece elde edemesem de hedeflerime azimle çalışmam konusunda beni çok motive ediyorlar.

Atlarınızdan bahsetmek istiyorum. Şimdiye kadar kaç tane atınız oldu?

Şimdiki atlarımdan önce beş tane atım oldu. Hepsinden farklı tecrübeler edindim. Şimdi ise yarışlara girdiğim atlarım Zsa Zsa ve Cherry Ann. İkisinin de çok farklı karakterleri var ve onlara sahip olduğum için çok şanslı olduğumu düşünüyorum.

En çok hangi atınızı sevdiniz?

Bütün atlarımı çok seviyorum ama Cherry’nin benim için ayrı bir yeri var. Avrupa’daki önemli yarışlarımı onunla koştum ve dereceler aldım. İlk Avrupa Şampiyonama onunla katıldım. Cherry’i mayıs ayında aldık ve kısa sürede iyi bir uyum sağladık. Hollanda, Almanya ve Belçika’da çeşitli yerlerde yarışarak onun sayesinde kısa sürede çok tecrübe kazandığımı düşünüyorum.

Atınızla veya yarışma sırasında yaşadığınız, unutamadığınız özel bir anınız var mı?

Haziran ayının başında Wierden’da 3 kişi Milletler Kupası’na katılmıştık. Hiçbirimizin yüksek yarışlarda yeterince tecrübesi olmamasına rağmen ikinci manşa kalabilmiştik ve güzel bir başarı elde etmiştik. Az kişi olmamızdan dolayı başta dezavantajlı olsak da birlikte iyi bir takım olduğumuz için bunu avantaja çevirdiğimizi düşünüyorum. O yarışta son maniyi almam aklımdan hiç çıkmıyor!

Ailenizde at binen farklı birileri var mı?

Kardeşim de at biniyor. O benden sonra ata başladı ancak geçen sene Casco’nun ailemize katılmasıyla yurtdışı dahil katıldığı yarışlar ona çok tecrübe kazandırdı ve binişini geliştirdi. İleride benden çok daha iyi olacağına eminim.

At binmek isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir?

At binmek beni daha sabırlı, disiplinli çalışan ve sorumluluk sahibi biri haline getirdi. Bu nedenle biniciliğin hem sportif hem de kişisel anlamda çok yaralı olduğunu düşünüyorum. At binerken mutlaka kötü giden yarışlarınız, çalışmalarınız olacaktır. Önemli olan antrenörünüzle yaptığınız plana ve hatalarınızdan ders alarak hedeflerinize yönelik çalışmayı sürdürmek. Bir de çabuk demoralize olmamak gerekiyor.

Eklemek istedikleriniz…

Yarış sahasında atınızla yalnız olsanız bile binicilik bir takım işi. Antrenör, seyis ve veterinerinizle sıkı bir ekip kurabilmek bana göre başarılı olmak için şart. Önemli yarışlara girdiğimde heyecanımı bastırmamı sağlayan en büyük etken antrenörümün bana güvendiğini bilmem. Atımın her anlamda iyi bakılması aklımda hiçbir soru işareti bırakmıyor. Böylece yarışlarıma konsantre olup yapabildiğimin en iyisini yapmayı amaçlıyorum.

Eylül Karaduman