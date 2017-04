Gebze Belediye Başkanlığı Atlı Dayanıklılık Yarışmaları 25-26 Mart tarihleri arasında Gebze’de gerçekleşti.

UAD – 1* (82 KM) yarışmasının sonuçları:

Karşıyakalı isimli atıyla Hasan Öztürk 13,82 ortalama hızla birinci,

Zeybekhan isimli atıyla Hakkı Tarık Dikencik 12.71 ortalama hızla ikinci oldu.

UAD – K3 ( 82 KM) yarışmasının sonuçları:

Anka isimli atıyla Serhat Zengin 12.30 ortalama hızla birinci oldu.

UAD K2 (62 KM) yarışmasının sonuçları:

Namoğlu isimli atıyla Tolga Pekcan 13.53 ortalama hızla birinci,

Karaçay isimli atıyla Kathy Akkaya 13.27 ortalama hızla ikinci,

Victoryman II isimli atıyla Ali Oğuzcan 13.27 ortalama hızla üçüncü oldu.

