Atlı Cirit Ligi Heyecanı Ankara 75. Yıl Hipodromu’nda Devam Edecek

Ülkemizde her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen “Atlı Cirit Ligi” bu yıl da Türkiye Jokey Kulübü’nün desteğiyle, ikinci kez Ankara 75. Yıl Hipodromu’nda düzenlenecek.

Büyük bir heyecana sahne olan müsabakalar, 22 Eylül – 15 Ekim tarihlerinde 4’erli takımlarla 4 Grup şeklinde 16 takım arasında, grup birincilerinin katılacağı final müsabakaları ise 27 – 29 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Müsabakalar Cuma ve Pazar günleri saat 09.30’da, Cumartesi günleri ise saat 09.00’da başlayacak.

Dünden bugüne Atlı Cirit

Türklerin Orta Asya’dan getirdikleri Türk’le özdeş bir oyundur. 16. Yüzyıldan Türkler tarafından oynandığı tarihsel kaynaklarla takip edilebilmektedir. Osmanlıda II. Mahmut döneminde yasaklamış fakat Anadolu’da bu oyuna oynanamaya devam etmiştir.

Cumhuriyet dönemde Anadolu’da birçok yerde düğün ve eğlencelerin vazgeçilmez oyunu olan Atlı Cirit 1996 yılında Spor Genel Müdürlüğü “Geleneksel Spor Dalları Federasyonu” kurulma kararı vererek Atlı Cirit bu federasyonun çatısı altında almış ve resmi kimlik kazanmıştır. Bu yıldan itibaren turnuva şeklinde resmi müsabakalar yapılmış gelişmeye devam etmiştir.

Erzurum ve Uşak başta olmak üzere Kars, Bayburt, Erzincan, Malatya, Sivas, Denizli, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Kocaeli, Manisa gibi pek çok şehirde resmi Atlı cirit kulüpleri bulunmaktadır. Türkiye genelinde 75 Atlı cirit kulübü, 900 faal olmak üzere 2000’e yakın Atlı Cirit sporcusu bulunmaktadır.

