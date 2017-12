Atların Su Koşu Bandı Egzersizine Biyomekanik Tepkileri

Su koşu bandı hem profesyonel istikrarlı hem de iddialı seçkin binici ve atların rehabilitasyonu için kullanılabilir. Atların yürüme hızlarında, herhangi bir su yüksekliğinde omuz yüksekliğine kadar kullanılmasına izin verir.

Su koşu bandının faydaları atın yüzme kapasitesini arttırmakta ve böylece ekstremitede ağırlık dayanışını ve sarsıntı sıcak kanlını azaltmakta ve ekstremite hareketine direnç sağlamaktadır. Suyun direnci, farklı su yüksekliklerinde spesifik yürüme modifikasyonlarına neden olduğu görülmektedir ve bu değişiklikler programlanmış rehabilitasyona dahil edilebilir.

Bu alternatif eğitim yöntemiyle ilgili uluslararası testler “hızlandırılmış kondisyonlama, iyileştirilmiş performans, doğru duruşu ve dengeli bir yürüyüşü teşvik etmek, kalp fonksiyonunu iyileştirmek, kas gelişimini arttırmak ve esnekliği artırmak için mükemmel bir çözüm” olarak gösteriyor. Bu konuyla ilgili yapılmış, çalışmış pek çok çalışma bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesini irdeleyelim…

ÖZET

Çalışmanın amacı, atlarda ekstansiyon dönüş (AR), yanal bükülme (LB) ve pelvik esneme (PF) üzerine su koşu bandı egzersizinin etkilerini değerlendirmektir. Bir grup binicili atın geri kinematiği, 10 günlük bir periyot boyunca farklı su derinliklerinde (tırnak, fetus, dirsek ve omuz eklem seviyeleri) su koşu bandında yürüyüşte incelendi. Deri işaretleri sırtın anatomik yerlerine yerleştirildi. AR, LB ve PF, 1. ve 10. günlerde iki yüksek hızlı video kamera kullanılarak ölçüldü. AR’da ARP düzeyinde bazal seviyeye göre belirgin bir artış vardı ve LB, dirsek ve omuz eklemlerine ulaşan su seviyelerinde başlangıç ​​değerlerinden anlamlı olarak düşüktü. PF, her su derinliğinde, at kuyruğu su derinliği dışında temel değerlerden belirgin olarak daha yüksekti. Artan su derinliklerinde sırtın esneme ve dönüşünde belirgin artışlar vardı. En yüksek su seviyelerinde sırtın bükülmesi azalmıştı. 10 gün sonra atlar sırtın daha fazla bükülmesi sergiledi.

Giriş

Su koşu bandı, rehabilitasyon merkezlerinde sertleştirilmiş bir sırttan kaynaklanan kötü performansa sahip atlar için yaygın olarak kullanılmaktadır. Su, yüzme kuvveti sağlar ve atın dikey düzlemde uzuvları kaldırmasına yardımcı olur, ancak sajital düzlemdeki kolların hareketine direnç de oluşturabilir (King ve diğerleri, 2013). Scott ve ark. (2010), adım frekansının azaldığını ve adım uzunluğunun artan su derinliklerinde bir su koşu bandında atlar eğitildiğinde artar.

Sırtın eğitime biyomekanik yanıtları eksenel dönüş (AR), yanal bükülme (LB) ve pelvik esneme (PF) içerir. AR, kraniokaudal eksende dönüş, LB dorsoventral eksende dönüş ve PF, sagital düzleme dik bir eksen etrafında dönüştür. Her at, AR, LB ve PF’nin bireysel üçgen kombinasyonunu kullanır. Kinematik çalışmalarda, at sırtının esneme ve ekstansiyonda hareket derecesi genellikle yay ve dize benzerliği kullanılarak görselleştirilir. Bu cihaz, kararlı ve kontrollü bir senaryo sunduğu için genellikle koşu bandı kullanılmaktadır (Sloet van Oldrugenborgh-Oosterbaan ve Clayton, 1999; Weishaupt ve ark., 2002; Gómez Alvarez ve ark., 2009; Back and Clayton, 2013). Vertebral kolon kinematik çalışmaları da zemin üzerinde yürütülmüştür (Pourcelot ve diğerleri, 1998; Audigié ve ark., 1999; Warner ve ark., 2010).

Bu çalışmada, atların sırt ve pelvisinin biyomekanik yanıtları, at sürme taban çizgisi olarak farklı derinliklerde su koşu bandı egzersizi sırasında sırt ve pelvis AR, LB ve PF aralığındaki değişimleri ölçerek ve kontrol seviyesi.

Malzemeler ve yöntemler

Atlar

Bu çalışmada daha önce hiç su koşu bandı eğitimi görmemiş on iki ata binme atı kullanılmıştır. Ortalama (± standart sapma, SD) yaş 7.4 (± 2.1) yıl (5-11 yıl aralığı) ve ortalama (± SD) yaşları olan, beş arı, altı iğdiş edilmiş at ve bir aygır (10 Sıcak kanlı ve 2 Barok at) yüksekliği 1.66 (± 0.08) m (1.51-1.86 m aralığı) arasında olmalıdır. Atlar, sahiplerinin bilgilendirilmiş onayı ve talebi üzerine su koşu bandı kullanan özel bir klinikteki tüm rutin hastalardı.

Deneysel tasarım ve veri toplama

Atlar, bir su koşu bandında dört günde farklı derinliklerde 10 günde yetiştirildi (Scott ve ark., 2010). Kayıtlar 1. ve 10. günlerde atlar su derinliği aralığında 0,8 m / s hızında su koşu bandında bir kayışla yürürken yapılıyordu (Peham ve diğerleri, 2001). Her bir kayıt için, beyaz küre işaretleyiciler (çap 40 mm) bir parçaya yapıştırılmıştır. Çift ​​taraflı yapışkan bant kullanılarak siyah kâğıt vertebral kolon boyunca yedi tanımlanmış lokasyonda cilde tutturulmuş. Tıraş edilen bu bölgeler dijital palpasyonla tanımlandı ve en yüksek nokta olarak tanımlandı. Su koşu bandı, omuz eklemi seviyesine kadar su ile dolduruldu ve su seviyesi arttıkça 20 dakika boyunca kaydedildi; su seviyesi seçilen beş dersten her birinde 2 dakika sabit tutuldu. Kayıt, iki yüksek hızlı (300 çerçeve / sn) video kamera (Casio) ve yapay bir ışık kaynağı kullanılarak her bir su derinliklerinde 1 dakika boyunca gerçekleştirildi. Işıklandırma, işaretlerin kenarı ve çevresi arasında yeterli kontrast sağlamak üzere kontrol edildi. Kameralar birbirine dik olarak hizalandılar; bir kamera, atın sırtının LB’sini kaydetmek için su koşu bandının 3 m üzerine yerleştirildi ve diğer kamera, AR ve PF’yi kaydetmek için su koşu bandının arkasına yerleştirildi (Şekil 3). Her bir su derinliklerinde 1. ve 10. günlerde 20 basamak analiz edildi.

Veri analizi

Yakalanan verileri işlemek için alanın dikey ve yatay eksenleri görünümü tanımlandı ve nicelleştirildi. Harici kalibrasyon dosyaları oluşturuldu. Koşu bandının arkasına yerleştirilen kamera için, koşu bandının iki yan çeperi arasındaki mesafe, koşu bandındaki sabit bir noktada yatay eksen için ölçülmüştür. Dikey eksen için, bilinen bir boyuta sahip bir tahta çubuk, koşu bandının üstünde yerleştirilen kamera için koşu bandının sabit bir noktasında ölçülmüştür. Bu harici kalibrasyon dosyaları daha sonra, standart analiz yazılımı (Quintic) kullanılarak analiz edildi; burada, markerler otomatik olarak her su derinliğinde 1 dakika boyunca kaydedilen ve bir Butterworth filtresiyle veri yumuşatma işleminden sonra elektronik tablo dosyalarına (MsExcel, Microsoft) dönüştürülen çerçevelere kaydedildi. Sol ve sağ tuber coxae’nin dikey hareket aralıkları (ROM), her su derinliğinde 20 basamakta hesaplandı. Pelvis AR’ı, koşu bandının arkasında kamera ile kaydedilen bu 20 adımda ortalama sol ve sağ değerlerle verilir. Kraniokaudal eksen, yumru kök sakralı ve yumru kökleri arasındaki açının ROM’u sol veya sağ, sırtın LB’sini belirtir. Bu, koşu bandının üstüne yerleştirilen kameranın kayıtlarından hesaplandı. Koşu bandının arkasındaki kamera, sırtın PF’sini temsil eden yumru kökü sakrale markörü ve kuyruk tabanı markörü arasındaki mesafeyi kaydetmek için kullanılmıştır.

İstatistiksel analiz

İstatistiksel analizler SPSS (IBM) kullanılarak yapıldı. Sonuç değişkenleri olarak AR, LB ve PF, beş su derinliği seviyesi, 1 ve 10. günler, sol ve sağ taraflar ve bu üç değişken arasındaki iki yönlü etkileşim açıklayıcı kategorik değişkenler olarak lineer bir karışık model uygulanmıştır. Sonuçların normal bir dağılıma sahip olduğu varsayılmıştır. Atların rastgele etkisi tekrarlanan ölçümleri hesaba katmak için kullanılmıştır. Akaike’nin bilgi kriteri (AIC), geriye dönük seçim prosedüründe en iyi modeli seçmek için kullanıldı. Artıklık analizi, normalite ve varyans için varsayımları kontrol etmek için yapıldı. Koyun suyunun derinliği kontrol (taban çizgisi) seviyesi olarak belirlenmiş ve minimum istatistiksel önem seviyesi P <0.05 olarak belirlenmiştir.

Sonuçlar

Su derinliğinin etkisi Farklı su derinliklerinde, sol ve sağ taraflar arasında ölçülen parametrelerde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktu. AR, LB ve PF için su derinlikleri arasında kinematik değişkenler arasında anlamlı farklılıklar vardı. Tırmanış derinliklerine göre AR ROM her ardışık su derinliklerinde (tepki kontrolü 4.5 ± 0.3 cm, fetlock 5.2 ± 0.3 cm, karpus 5.9 ± 0.3 cm, dirsek 5.4 ± 0.3 cm, omuz eklemi 5.5 ± 0.3 cm; P <0.05 Şekil 4a). Dirsek derinliğine göre, LB ROM, su derinlikleri dirsek seviyelerinde olduğu zaman önemli ölçüde azaldı ve omuz eklemleri (ayak kontrolü 9.1 ± 0.5?, dirsek 7.6 ± 0.5 ?, omuz eklemi 6.4 ± 0.5?, P <0.05), ancak fetus veya karpal eklem seviyelerinde değil (ayak kontrolü 9.1 ± 0.5?, fetlock 8.8 ± 0.5?, Carpus 8.4 ± 0.5 ?; Şekil 4b). Ayırma derinliğine göre, PF ROM her ardışık su derinliklerinde 13.6 ± 0.6 cm, fetus 14.4 ± 0 6 cm, akupunktur 15.2 ± 0.6 cm, dirsek 16.2 ± 0.6 cm, omuz eklemi 17.7 ± 0.6 cm (P < 0 05). Atların atın, dirsek ve omuz eklem seviyesindeki su koşu bandı egzersizleri, atın, fetusun ve karpal eklem seviyesinde suyla antrenmana kıyasla farklı bir hareket örüntüsü oluşturdu; AR ve PF artarken LB azaltıldı. 10 günden daha uzun süren su koşu bandı eğitimi, arka hareket üzerinde etkili olduğu görülmektedir.

Tekrarlayan su koşu bandı egzersizi etkisi

AR, LB ve PF zamanla önemli bir değişiklik göstermedi ve sol ve sağ arka ekstremitede AR veya LB’de anlamlı farklılık yoktu. LB ROM, 10. günde (8.3 ± 0.5?) Birinci günden (7.8 ± 0.5?, P = 0.008) biraz daha fazla idi, ancak bu değişiklikler Bonferroni düzeltmesinden sonra anlamlı değildi (P = 0.11). LB sağa doğru (8.2 ± 0.5?) Solda LB’den (7.9 ± 0.5?, P = 0.04) biraz daha fazla idi, ancak bu değişiklikler Bonferroni düzeltmesinden sonra anlamlı değildi (P = 0.56).

Tartışma

Bu çalışmanın amacı, su koşu bandı egzersizi sırasında artan su derinliğinin etkilerini ve tekrarlanan su koşu bandı egzersizinin sırtın ROM’una etkilerini belirlemektir. Dirsek ve omuz eklem seviyelerinde su derinliklerine sahip su koşu bandı eğitimi, at nalı, fetus ve karpal eklem seviyelerinde su derinliklerinden farklı hareket kalıplarına neden oldu. LB ROM, dirsek ve omuz eklem seviyelerinde, su derinliklerinde kontrol at su seviyesine göre anlamlı derecede daha yüksekti (P <0.05). Diğer her su derinliklerinde AR ve PF, kontrol kümes su seviyesinden anlamlı olarak daha büyüktü.

AR ROM, su koşu bandı eğitiminde, en büyük AR ile karpal eklem seviyesinde bir su derinliğinde artmıştır. Su koşu bandı eğitimi sırasında, at, muhtemelen düzenli bir koşu bandında (Hoyt ve Taylor, 1981) egzersiz yapan atlardan çıkarılabilecek en düşük enerji harcaması ile suyun içinde yürümeye çalışır.

Fetlockun veya karpal eklemin derinliklerinde suda dolaşmanın en kolay yolu, ön ve arka bacakları kaldırıp suyun üzerine basmaktır; Arka ekstremitelerle bunu yapmak için artmış AR atların sırtından sağlanmalıdır. Dirseğin ve omuz eklem seviyelerinin derinliklerinde, at azaldı, çünkü at, suyun direnciyle başka bir hareket düzenine zorlandı. Atın yüzeyin üzerine basması için su bu seviyede çok derindi ve hareket paterni, PF’yi arttırmak ve LB’yi azaltacak şekilde değişti.

Köpeklerde, düşey zemin reaksiyon kuvveti (GRF), tarsal (% 9), bükülmüş (% 15) ve kalça (% 62) seviyelerine daldırıldıktan sonra önemli ölçüde düşüş gösterdi (Levine ve diğerleri, 2010). GRF’deki azalma yüzdürmeden kaynaklanmaktadır (Monk, 2007; Levine ve ark., 2010). Yüzdürme, dikey düzlemde bir uzuv kaldırmada yardım sağlar, ancak su sajital düzlemdeki uzuvun hareketine direnç oluşturmaktadır (Scott ve ark., 2010). Atlar ve köpekler için, gövde batırıldığı zaman büyük bir yüzdürme etkisi olduğu halde uzuv yalnızca uzaktaki kısmı batırıldığında minimaldir. Bu nedenle bacanın sagital düzlemdeki salınım fazının batırıldığında daha zor uygulanması ve bacanın olağan şekilde salınmasının bacıyı kaldırmaktan daha fazla enerji kullanması gerekir (Scott ve ark., 2010). Arka ekstremitelerden çıkıklar sırt esnemeuna ve dolaysıcak kanlıyla PF’de bir artışa neden olur (Bromiley, 2009). Köpeklerde, karın kaslarının kasılması, soğuk suyla temastan dolayı dirsek ve omuz eklem seviyelerindeki su derinliklerinde de görülür (Levine ve diğerleri, 2010).

Daha uzun adım uzunluğundaki atların yürüyüşte kaudal sırt bölgesinde daha büyük PF ROM’ları vardır (Johnston ve ark., 2004). At tırnak su seviyesindeki basamak sıklığı, karpal ve dirsek eklem su seviyelerinden çok daha yüksektir (Scott ve ark., 2010). Basamak uzunluğu ayrıca, bu su derinliklerinde, 0.9 m / s’lik bir bant hızında ölçülen atın su seviyesiyle karşılaştırıldığında artmakta ve artan BF’nin adım adım uzunluğuna (Scott ve ark., 2010) yol açtığı sonucuna varılmıştır. Yürüyüş kinematikte bu değişiklik, iş yükünde bir artışa eşlik etmez; kalp hızı kontrol ve su derinliği testleri arasında anlamlı bir fark göstermedi (Scott ve ark., 2010). Bu çalışmada 0.8 m / s’lik benzer bir hız kullandık ve bu da tüm atların rahatça yürümesine izin verdi (Peham ve diğerleri, 2001).

Sırtın LB ROM’unun, dirsek ve omuz eklem seviyelerinde su derinliklerinde belirgin olarak azaldığı, buna karşılık PF’nin belirgin olarak arttığını bulduk. Bunun nedeni muhtemelen suyun direncinin artması, bu da farklı bir hareket modeli oluşturmasına bağlıdır. Wennerstrand ve ark. (2004), sırt ağrsıcak kanlı olan atlarda etkilenmemiş atlara kıyasla PF ve AR ROM’ların daha küçük ve LB daha büyük olduğunu bulmuşlardır (Wennerstrand ve ark. 2004). Böylece, su koşu bandı eğitiminde artan su derinliklerinin kullanılması atı, daha büyük PF ve daha düşük LB ile farklı hareket şekillerine zorlar.

Bonferroni düzeltmesinden sonra, atların bir kısmı günde öznel görsel muayene ile hareket modellerini değiştirse de, 1 ile 10 günler arasında AR, LB ve PF’nin ROM’unda ve sol ve sağ arka bacaklar arasında anlamlı bir fark bulunmadı 10. Her bir at için ayrı bir pelvik hareket deseni olan sabit bir protokol ideal olmayabilir. Bazı atlar, yoğun su koşu bandı eğitim döneminde cilt reaksiyonları, örneğin kabuklar ve / veya ödem, ventral göğüs ve / veya bacaklarda gelişti; ancak cilt her egzersiz seansından sonra temizlendi ve kurutuldu; bu aynı zamanda su koşu bandı eğitimine tepkiyi de etkilemiş olabilir.