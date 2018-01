“Atların İçinde Doğdum”

Genç binici Taha Yedikardeş, atlarla olan ilişkisini “atların içinde doğdum” sözüyle özetliyor aslında. Katıldığı yarışmalarda ve Milli Takım’da güzel derecelerle dönen Yedikardeş, antrenörü Hasan Şentürk’ü örnek alıyor. SIEC’te bir araya geldiğimiz başarılı binici ile keyifli bir röportaj ve fotoğraf çekimi gerçekleştirdik.

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

4 Şubat 2002 doğumluyum. Biniciliğe üç yaşında başladım. “Atların içinde doğdum” diyebilirim. Babamda at binip, yarışmalara katıldığı için çok küçük yaşta atlarla tanıştım.

Ata binmek nasıl bir duygu? Ne hissediyorsunuz?

At binmek herkesin tatması gereken çok güzel bir duygu ancak herkesin yapamayacağı bir spordur. At binince dünyanın en rahat yerinde olduğumu hissediyorum.

Başarılarınız bahsetmek istesek, neler söylersiniz?

2008 Türkiye Pony Şampiyonası’nda ikincilik, 2014 ve 2015 TYSD Kupası’nda birincilik, 2016 Türkiye Şampiyonluğu; 2014 Balkan Takım ikinciliği, Gençler Başbakanlık Kupası ikinciliği, Gençler TBMM Kupası üçüncülüğü ve Cumhuriyet Kupası beşinciliği elde ettiğim başarılar. 2014, 2015, 2016 Yıldız Avrupa Şampiyonası ve 2017 Gençler Avrupa Şampiyonası takımında yer aldım.

Aynı zamanda milli takımda da yer alıyorsunuz değil mi? Milli takımda neler yaptınız?

Evet, 3 sene boyunca Yıldızlar Avrupa Şampiyonası’nda, bir sene de Gençler Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil ettim. Bu sene Vierden Youngster Festival’de Milletler Kupası’nda 5. olduk. Yıldızlar Balkan Şampiyonası’nda takım olarak altın madalya kazandık. Yine bu sene yapılan Gençler Balkan Şampiyonası’nda da 2. olduk.

Örnek aldığınızı biri var mı?

Örnek aldığım iki kişi var. Birincisi antrenörüm olan Hasan Şentürk benim bu seviyeye gelmemde en büyük etkenlerden biridir. İkincisi de Marcus Ehning’dir.

Unutamadığınız bir anınız var mı?

Bu sene Vierden’da Milletler Kupası’ndaki ilk ayakta hatasız yaptıktan sonra Hasan abim, ablam ve babam boots-check’te beni çok mutlu bir şekilde bekliyorlardı. Onları mutlu görmek beni daha da çok mutlu etmişti. O anı hiç unutamayacağım.

İleriye dönük hedefleriniz?

İleriye dönük hedeflerim tabiki de var ama daha çok kısa vadeli hedefler koyup, koyduğum kısa vadeli hedeflerime odaklanıyorum.

Taha Yedikardeş

