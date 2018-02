Atlarda Öğrenme Davranışının İncelemesi ve Atların Eğitiminde Uygulanması

Hayvanlarda iç ve dış etkilere bağlı olarak gösterdikleri kas hareketi davranış olarak adlandırılır. Davranış atların; ışık, sıcaklık, nem, oksijen ve karbondioksit miktarlarından oluşan değişik çevre şartlarına, başka tipteki canlıların varlığına ve açlık gibi iç çevre koşullarına kendini uydurabilme yollarından biridir.

Davranışların amacı, bireyin veya türün devamlılığını sağlamaktır. Her hayvanın davranış şekli, yavru bırakabileceği süre kadar yaşamasına olanak sağlamalıdır. Canlı zararlı çevre koşullarından, yırtıcılardan, parazitlerden ve aynı türün diğer üyeleri ile aralarında doğacak rekabetten kaçınmak zorundadır. Zamanı gelince kendi türünden eş bulmalı, onunla çiftleşmeli, bazı türlerde yavrular korunmalı ve büyütülüp eğitilmelidir. Bütün bu davranış şekilleri her tür için ayrı ayrıdır. Davranış şekilleri canlılar dünyasında görülen çeşitlilik kadar değişik ve çeşitlidir. Her türün kendine özgü bir davranış şekli vardır.

Atlar günün büyük bir kısmını otlayarak geçiren, egzersiz yapan ve birbirleri ile iletişim kuran sosyal hayvanlardır. Atların kapalı bir alanda bakılması, hareket imkanlarının kısıtlanması, gıdalarının tümünün bir arada verilmesi, yemlerindeki lif oranının düşürülmesi ve birbirlerini görmelerinin engellenmesi gibi durumlar bazı sorunları da beraberinde getirmiştir. Stresli duruma karşı verdikleri bir tür cevap olan stereotipik hareketlerin, yüzyıllardır kötü davranış kalıpları olarak düşünülmüş; ancak, günümüzde bu davranışların psikolojik süreçler temelinde anlaşılabilen, farmakolojik ve yönetimsel tekniklerle tedavi edilebilen tıbbi problemler olduğu kabul edilmektedir.

Atlarda Zeka Gelişimi Gözlenebilir Mi?

Hayvan zekâsıyla ilgili en çarpıcı bulgu 1904 yılında Akıllı Hans adlı atla ilgili bir araştırmada elde edildi. İnsanlar kadar akıllı olduğu düşünülen bir hayvanın gizemini ortaya çıkaran araştırmacı Oskar Pfungst, bu durumu şöyle betimlemişti: Bu konuda uzun süre araştırılan şey sonunda bulundu. Bir at aritmetik problemlerini çözebiliyor. Bu hayvan uzun süren eğitimler sonunda soyut düşünce düzeyine ulaşabildi.

Pfurgst bu sonuca ata sorduğu bazı basit aritmetik sorularına at doğru cevap verdiği için ulaşmıştı. Örneğin Akıllı Hans kendisine 2+2 kaç eder diye sorulduğunda karşısında duran 4 naldan oluşmuş bir gruba doğru, 1+2 kaç eder diye sorulduğunda ise 3 naldan oluşan gruba doğru yöneliyordu. Oysa uzmanlar Akıllı Hans’la benzer çalışmalar yapınca Prugst’un bulgusunun yanlış olduğunu saptadı. Akıllı Hans aslında soruların cevabını bilmiyor, izleyicilerden gelen tepki ve seslerin artışı onu doğru cevaba yönlendiriyordu. Atlarda öğrenme davranışının incelemesi ve atların eğitiminde uygulanmasına yönelik yapılmış bir bilimsel makaleyi irdeleyeceğiz. Bu makale biz at severlere çok şey katacağına eminim.

Günümüzdeki atlarda çok çeşitli farklı görevleri öğrenmesi gerekiyor. Bu görevlerin birçoğu at için doğal davranışlar değildir. Bu eylemler atın doğal fizyolojik geri tepkilerine bağlı olsa da at normalde bu tepkileri o kadar yoğun bir şekilde uzun süre kullanmayacaktır. At taşıma aracının içerisi gibi karanlık ve dar bir alana içgüdüsel olarak girmekten kaçınır. Bunlar gibi görevleri yerine getirmek için, atı doğal içgüdülerinin çoğunu bastırmayı öğrenmek ve aynı zamanda çok çeşitli uyaranlara ayırımcılık yapmak ve bunlara yanıt vermeyi öğrenmek zorundadır. Farklı uyaranlara öğrenme ve yanıt verme kabiliyeti genellikle atın insanlara olan yararlılığını ve parasal değerini etkiler. Bu incelemede, at endüstrisinde kullanılan eğitim uygulamalarına ilişkin olarak, at binme becerileri üzerine güncel literatürü içermektedir.

At Binme Yeteneklerinin Kapsamı

Atlarla yapılan öğrenme araştırmalarının çoğu, at binme yeteneklerinin kapsamının belirlenmesine yönelikti. Warren ve Warren (1962), atların siyah beyaz bir besleme kutusu arasında ayrım yapabileceğini ve hangi kutunun yem bulunduğunun günlük olarak bir geri dönüşümünü öğreneceğini bildirmiştir. Voith (1975), atların görsel geri dönüşüm sorunlarının ayrımcılığını (siyah-beyaz uyaranlar) ve mekansal tersine dönük problemleri (soldan sağa doğru) araştırdı. Atların her iki ayrımcılığı da öğrendiğini, ancak mekânsal dönüşümlerin görsel dönüşümlerden daha kolay öğrenildiğini belirtti.

Giebel (1958) bir atın, eşeğin ve zebranın, 20 çift görsel desende doğru seçimi ayırt etmesini şart koşuyor; At 20 desen çiftini öğrendi. Benzer bir araştırmada, Dixon (1970), bir midillinin, 20 farklı desen çifti her birinde doğru (ödüllendirilmiş) deseni ayırt etmeyi öğreneceğini bildirmiştir (Şekil 1). McCall ve ark. (1981), at binme yeteneklerini ölçmek için bir Hebb-Williams kapalı alan labirenti kullandı. Bu çalışmada, (Şekil 2) atlar her yeni problemi öğrendi ve bu labirent, araştırmacıların atları labirent-öğrenme yeteneği sırasına göre sıralamasına izin verdi.

Uyarıcı Yanıt-İade Uygulama Eğitimi

Genel olarak, şu anki tüm at bilgisi öğrenme, atların uyarı-yanıt-takviye zincirleri aracılığıyla deneme varsayımına dayanır (deneme yanılma). Uyarıcı-tepki destek teorisi, atın binicinin bacakları ya da koltuk ya da siyah ya da beyaz bir kova gibi bir uyarı ya da ipucu olduğunu algılıyor. At daha sonra bu uyarana rasgele tepki verir. Bu yanıt doğruysa, at olumlu takviye alır (ödül). Yanıt doğru değilse, antrenör tepki görmezden gelebilir ve uyarıcıyı tekrarlayabilir veya atın doğru yanıtı yapana kadar negatif takviye uygulayabilir. Atların öğrenme araştırması, bu teorinin atlarla nasıl işlediğini ve at kuyruklarına nasıl uygulanabileceğini daha iyi anlamak için uyarıcı-tepki-güçlendirme teorisinin her bir parçasını araştırmıştır.

Uyarıcı

Bir uyarıcının bir yanıt çıkartması için atın, onu uyaranın neye dönüştüğünü tespit edebilmesi gerekir. Genellikle, atlar ayrım yapan uyaranlara çok iyi gelirler. Bu, bu yüzyılın başlarında, matematiksel ve yazım denetimi sorularına cevap verme yeteneğine sahip görünen at Kluge Hans (Pfungst, 1907) tarafından açıkça gösterildi. Bununla birlikte, bilimsel bir araştırma, Kluge Hans’ın, soruyu doğru cevabı bilerek cevaplamasını ancak doğru yanıtlayabileceğini ortaya koymuştur. Dixon (1970), bir midillinin 20 farklı desen çiftinden her birinin doğru paternini ayırt etmeyi öğrendiği çalışmasıyla at zihninin derinliğini de göstermiştir. Atlar, uyaranları ayırt ederken birçok duyu kullanıyor gibi görünüyor. Yeates (1976), atların işitsel, görsel ve dokunsal uyaranlara yaptığı doğru tepki sayısında önemli bir farklılık olmadığını bildirmiştir.

At, uyarıcıları ayırt etmede o kadar övgüye layık olduğu için, eğitmenler özlü sunumlarıyla özgün ve tutarlı olmalılar. Belirli bir ipucu sunum yönteminde ve kullanılan her zaman zamanlamada birbirine benziyorsa, at bu ipucuna yanıt vermeye devam etmek için genelleştirmelidir. Sonunda, atın ilk tepki seviyesinde daha güçlü, daha belirgin ipuçları gerekecektir. Bilinen bir örnek, binicilik derslerini öğreten atın kullanılmasıdır. Ders atları, başlangıçtaki binicilerden kazara uyaranlara o kadar alışkanlık kazandırır ki, sinirli ipuçlarına donuk ve tepkisizleşirler. İyi eğiticiler, atın bir uyarıya çabucak tepki vermesi için uyarının, atın cevap verebileceği bir zamanda sunulması gerektiğini de bilir. Örneğin atın bacağı yana doğru hareket ettirdiği zaman o bacak havada olduğunda bu nedenle atın yanal olarak hareket etmesini isteyen bir uyaran sunmak için en uygun zaman atın tepki verdiği bacaklar yere düştüğü zamandır. Başarılı eğitimciler basit, doğal uyaranlar kullanarak at eğitimine başlarlar. Atın bunları hakim etmesinden sonra, yeni uyaranı eski, önceden öğrenilmiş uyaranlarla eşleştirerek daha incelikli veya öğrenilmiş uyaranlar öğretilebilir. Atta ipucu sunumunun farklı zamanlamanın etkinliği hakkında yayınlanmış hiçbir veri bulunmamakla birlikte, ampirik kanıtlar ve diğer türlerle yapılan araştırmalar (Tarpy, 1975), atın muhtemelen gecikmiş ya da eskime koşuluyla en iyi şekilde öğrenir olduğunu göstermektedir. Gecikmeli şartlandırmada, yeni uyarı hayvana verilir ve eski uyarı sunulana kadar devam eder. İz durumlandırılmasında, yeni uyaran hayvana sunulur ve eski uyaranın sunumundan önce tekrarlanarak, yeni uyaran ofseti ve eski uyarı başlangıcı arasında boş bir aralık bırakılır. Hayvanlar hem gecikmeli hem de iz durum uyarı sunumunda etkin öğrenme sergiler. Yeni ve eski uyarıların aynı anda sunulduğu eşzamanlı sunum ya da eski uyaranın ilk önce sunulduğu ve yeni uyaranın izlediği geriye dönük sunum gibi uyarı sunumunun diğer programlarında, öğrenme çok etkisiz veya muhtemelen varolmadığı gösterilmiştir. Bu nedenle, başarılı at eğiticileri, gecikmeli veya iz sürme koşullandırma prosedürlerinden yararlanır.

Eğitmenler, atın her küçük tepkiyi büyük bir manevraya dönüştürmesini öğretir, daha sonra onları (şekillendirme) büyük, cilalanmış manevra için birbirine bağlar. Örneğin, bir atın geriye doğru ilerlemesi öğretmek için eğitmen ilk önce atın çenesini rahatlatmasını ve bacaklarının ve baldırın basıncına tepki olarak ağırlığını geri kaydırmasını öğretir. Ardından eğitmen atın bu yanıtı yapmasını ve artı bir adım geriye almasını ister. Eğitmen manevra için daha fazla adım atmaya devam eder ve at tüm hareketi öğrene kadar ritim ve hız ekler.

Bir at başlangıçta yeni bir uyaranın anlamını öğrenirken, o uyarana verdiği yanıtlar rastgele eylemler olacaktır. Örneğin, bir atın geriye doğru ilerlemesi için bir işaretin ilk tepkileri ağırlığının eyerin içine atılması, kafasını havaya fırlatması veya yana doğru adım atması şeklindeki yanlış yanıtlar olabilir; veya, doğru tepki verebilir, çenesini kantarma baskısına karşı rahatlatabilir ve ağırlığını geriye doğru kaydırabilir. Bu ilk öğrenme aşamasında, başarılı eğitmenler yanlışları görmezden gelir ve atın doğru, rastgele yanıtını teşvik eder. Belirli bir uyarıya doğru koşu tepkisini bağlayan bu teşvik, güvence altındadır.

Güçlendirme

At eğitiminde güçlendiriciler ya atın hoşuna giden bir şey verir (olumlu takviye) ya da beğenmediği bir şeyi (negatif takviye) kaldırmak olabilir. Hem olumlu hem de olumsuz takviye, spesifik bir uyarı ve arzulanan cevap arasındaki bağlantıyı güçlendirir, böylece spesifik uyaran tekrar sunulduğunda atın doğru tepki verme ihtimali daha yüksek olur (Tarpy, 1975). Destekçiler, uyaranlar gibi, doğal ya da “birincil” (gıda, ağrı,) ya da öğrendim ya da “ikincil” (boyun, sese vurdu) olabilir. Eğitmenler, yeni bir uyarıcının eski bir uyarı ile eşlendiği gibi, atları birincil güçlendiricilerle eşleştirerek ikincil hakaret kurallarını öğretir. Yani, yeni, ikincil takviye (ses, “iyi at”) sunarlar ve daha sonra eski, birincil takviye (havuç) ile takip ederler. Birkaç eşleşme sonrasında, at ses övgüsünü havucun ödüllendirici özellikleriyle ilişkilendirir.

Eğitimciler ağırlıklı olarak at eğitiminde sekonder güçlendirmeyi kullanırlar ve pozitiflikten daha fazla negatif takviye kullanırlar. Aslında, at binme öğrenme testlerinin çoğu birincil pozitif takviye kullanır. Bu belirsizlik, at binicilik eğitim prosedürlerine at binek öğrenme araştırma sonuçlarını uygulamayı veya bir atın daha sonraki eğitim başarısının bir öngördürücü olarak öğrenme testi sonuçlarını kullanmayı zorlaştırabilir. Bununla birlikte, Haag ve ark. (1980) birincil pozitif ve negatif takviye altında at binme yeteneklerinin benzer olduğunu belirtmişlerdir.

Ceza

Antrenör yanlış tepki verdikten sonra eğitmen caydırıcı bir uyarıyı uygularsa, antrenör cezalandırma uygular. Hem ceza hem de olumsuz takviye, caydırıcı uyaranlar kullanır. Cezada, at istenmeyen bir tepki verdikten sonra eğitici, caydırıcı uyarıyı sunar. Olumsuz takviyede, eğitmen atın doğru cevabı vermeden önce uyaranı sunar ve at istenen yanıtı verdiği zaman uyaranı erteler veya sonlandırır. Ceza, cevaplamayı bastırmak veya ortadan kaldırmak için işe yaradığı taktirde takviye (hem pozitif hem de negatif), takviye olasılığını artırdığı, cevabın spesifik bir uyaranın sunumu ile tekrar oluşacağı şeklinde farklılık gösterir (Tarpy, 1975). Örneğin, at ısırır veya eğiticide başlar, eğitmen bu yanıtı ortadan kaldırmak için caydırıcı bir uyarıcı (ceza) kullanır. Antrenörler kasıtsız olarak cezalandırmaya (eyere düşmek veya biraz atlamaktan sıyrılmak) veya arzu edilen davranışlardan (engeli atmaktan) sakınmak zorundadırlar.

Kratzer ve ark. (1977), daha önce birincil pozitif takviye için tek seçenekli bir labirentten kaçmayı öğrendiği atların performansı üzerine, caydırıcı bir uyarıcının (yanlış cevaplar sırasında C02 yangın söndürücü) etkisini inceledi. Atların cezanın uygulanmasından sonra daha az hata yaptıklarını ancak labirentin hangi tarafının girmeye karar vermeye neredeyse zaman harcadığını bildirdiler.

Atçılık Öğrenme Yeteneklerini Etkileyen Faktörler

Başarılı at eğitmenleri, diğer türlerde öğrenmeyi arttırdığı gösterilen ancak resmi olarak atta çalışılmayan birçok uygulamayı izlemektedir. Atın tepkisi ve güçlendirilmesi arasındaki olasılık bu uygulamalardan biridir. Eğitimciler atın tepkisini takiben takviye uygulamayı denerler. Bu kez tepki ve sonuç arasındaki bağlantı (takviye), atın doğru ve yanlış yaptığı zamanın ata bilgi vermesini sağlar ve atın yanıtları hakkında emir ve emek duygusu verir. Eğiticiler ayrıca uyaranlar veya takviye kullandıklarında atın doğru tepki verdiğinden emin olmalıdırlar. Örneğin, eğitmen atın yanal olarak hareket etmesini istiyorsa, atın fiziksel olarak yanal olarak hareket edebildiğinden ve negatif güçlendirme uygulamadan önce herhangi bir engel hareketi engellemediğinden emin olmalıdır; at için şartlı takviye ve doğru tepkiler sağlanmıyorsa, atın davranışı önceden tahmin edilemez ve sinir bozucu olur (Tarpy, 1975; Potter ve Yeates, 1977). At, antrenörü izlemek ve anlayabilmek için performansının bozulmasından çok niyetli olabilir. İyi eğiticiler, olumsuz takviyenin o kadar yoğun olmadığından emin ki atı yönetilemez hale getiriyor. Eğer at olumsuz takviye tarafından öylesine sinirli hale gelirse, istenen tepki elde edilmeden önce eğiticinin başvurusunu durdurması gerekiyorsa, at idare edilemeyen davranışın negatif takviyeyi durdurduğunu hızlı bir şekilde öğrenebilir.

Eğiticiler de yok olma ilkelerini kullanır (takviyesiz davranış sıklığı azalır) (Tarpy, 1975). Bir at başlangıçta yeni bir yanıt öğrenirken, birçok yanlış ve sıklıkla can sıkıcı tepkiler verir. Bu hatalı tepkiler eğitmen tarafından yoksayılır ve yalnızca doğru cevap güçlendirilirse, yanlış cevaplar nadiren sergilenene kadar sıklıkla azalır. Aynı zamanda yanlış yanıtların yerine geçmek için doğru tepki frekansı da artar.

Çoğu öğrenen araştırmacı, uzun süreli eğitim oturumlarında yoğunlaşan denemelerin verimsiz öğrenmeye neden olduğunu kabul etmektedir; Rubin ve ark. (1980) midillide benzer bulgular bildirmiştir. Midilli 1 saat eğitimli diğer tedavilere kıyasla daha az eğitim oturumunda daha yüksek bir performans seviyesine ulaştı; Bununla birlikte, eğitimin başından sonuna kadar olan toplam geçik süre diğer tedavilerin süresinden daha uzundu. Bu sonuçlar, yoğun öğrenim çalışmalarının uzun öğrenim oturumlarında verimsiz bir at eğitim metodu olduğunu ve daha az toplam eğitim oturumunun daha fazla toplam sürede yayılmasının daha etkili olup olmadığı sorusunu gündeme getiriyor veya haftada bir genel olarak eğitim süresi kısalır. Profesyonel eğitimciler, bu çalışmanın sonuçlarını kendi hedefleri ve eğitim teknikleriyle ilişkili olarak düşünmelidirler. Bununla birlikte, belirli bir süre içinde sonuç almakla ilgilenmeyen profesyonel olmayan eğitmenler, bu çalışmanın sonuçlarını eğitim uygulamalarında kullanmalıdır. Eğitim seanslarını kısa tutmalı, haftanın her günü farklı bir manevra yapmalı ve at doğru bir şekilde gerçekleştirildikten sonra manevrada bir at sürmekten kaçınmalıdırlar.

Bir atın yaşamındaki erken deneyimler, duygusallık, eğitim yeteneği ve öğrenme yeteneği arasındaki etkileşimler birçok çalışmada araştırılmıştır. Fiske ve Potter (1979), genç atların test performansı ile öğrenme görevi arasında yapılan pozitif bir korelasyon ve daha sonra sürme eğitimi verdiler. Öğrenme testi esnasında daha az duygusal olan atların daha yüksek öğrenme puanları sergilediğini ve daha sonra binicilik için daha duygusal atlardan ziyade eğitildiklerini belirttiler. Heird ve ark. (1986), bir labirent öğrenme çalışmasında kullanılan genç atlarda benzer sonuçlar bildirdi. Weanlings ve yıllıklar daha az duygusal olarak sürekli gönderilen atlar, daha yüksek bir labirent öğrenme performansı gösterdi ve sürüş için daha az erken tedavi gören atlara göre daha eğitilebilir olduklarını gösterdiler. Buna karşın Heird ve ark.nın daha önceki bir çalışması (1981) ara kullanım deneyimlerine sahip atların, labirent performansında, sınırlı ya da kapsamlı kullanıma sahip olanlara kıyasla daha yüksek puan aldığını bulmuşlardır. Bununla birlikte, bu çalışmada ara işlenmiş atlar en az duygusal gruptu, bu nedenle atların içten duygusallığı öğrenme becerisi üzerine aldıkları erken müdahale miktarından daha fazla etkiye sahip olabilir. Bununla birlikte, Heird ve ark. (1981, 1986) açıkça, atların erken işleme deneyimlerinin, sonraki öğrenme ve eğitim yeteneği üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu göstermektedir.

Birçok eğitici, atların birbirinden kötü alışkanlıklar öğrenebileceğini kolayca söyler. Bununla birlikte, yayınlanmış iki yayın (Baer ve diğerleri, 1983, Baker ve Crawford, 1986) atların bir başka atın görev yapmasını gözleyerek kolaylıkla öğrenemediklerini belirtmiştir. Bu çalışmaların her ikisinde de, bir göstericinin atın bir görevi yerine getirmesini gözlemlemesine izin verilen atlar, göstericiyi izlemeyen atlardan daha hızlı görevi göremedi. Bu nedenle, atların diğer atlardan çabucak “öğrenmek” üzere göründüğü kötü alışkanlıklar ya da kötü niyetler, atların gerçek bir öğrenme deneyiminden ziyade benzer bir çevre durumunda olmasının bir sonucudur. Atların öğrenme araştırmaları ve eğiticileri, atın belleğinin çok iyi olduğunu kabul eder. Giebel (1958) atının 3, 6 ve 12 ayda tekrar test edildiğinde 20 çift görsel model üzerinde hafıza kaybını çok az fark ettiğini bildirmiştir. Dixon (1970), öğrenmesinden 1 ay sonra midillinin 20 çift öğrenmiş ayrımcılığın %81’lik bir saklama oranına sahip olduğunu bildirmiştir. İlk ayırımın yapıldığı öğrenimden üç ay sonra, midilli hala %78 doğru seviyede ve ilk öğrenme testlerinden 6 ay sonra başarıyla uygulandı, midilli hala doğru ayırımların %77,5’ini biliyordu. Dixon (1970) ayrıca midillinin ayrımcılığa karşı genel bir çözüm öğrenmeye başladığını bildirmiştir. Midilli “her sette bir desenin ödüllendirileceğini” fark etmiş görünüyordu. Altıncı kalıp setinden sonra, midilli, kalan çiftlerin hangi modelinin ödüllendirildiğini öğrenmek için yalnızca birkaç denemeye ihtiyaç duydu. Midilli “öğrenmeyi öğrendi”. Daha sonraki problemleri çözmeyi kolaylaştıran bir soruna genel bir çözüm öğrendi. Diğer araştırmacılar (Fiske ve Potter, 1979; McCall ve diğerleri, 1981; Baer ve ark., 1983) atların “öğrenmeyi öğrenmek” olduğunu da bildirmiştir. Bu bulgu, pratik at eğitiminde birçok önemli etkiye sahiptir. Birçok profesyonelce olmayan eğitmen, atın bu görevi asla kullanmamasının rasyonalizasyonu ile atın yeni bir görev olduğunu öğretmekten kaçınır. Bununla birlikte, öğrendiği her yeni görev, atın daha sonra “yararlı” görevleri daha kolay öğrenmesini sağlamak için bir temel oluşturabileceğinden eğitmenler, yarışlarda asla kullanamayacağı at görevlerini öğretmekten korkmamalıdır. Bir atın öğrendiği görevler arttıkça, atın yeni görevleri öğrenmesi o kadar kolay olur. Bu “öğrenmeyi öğrenme” fenomeni, eğitimin mantıklı ve ilerici adımları takip etmesi gerektiğini de gösterir. Bir antrenör, atın bacak verimi veya yan geçiş yapmasını beklemeden önce atın basınçtan uzaklaşmasını öğretmelidir.

Etkileri

At davranışlarıyla ilgili son araştırmalar, atların etki-yanıt-takviye zincirleri yoluyla diğer hayvanların yaptığı gibi öğrenmelerine işaret etmektedir. Atların iyi ayrımcılık yeteneği vardır ve hem olumlu hem de olumsuz tepkilere cevap verirler. Erken elle tutulma duygusallığı katlar ve atların öğrenme güçlerini arttırır. Atlarda iyi bir anı vardır ve öğrenme problemlerine genel çözümler üretebilirler.