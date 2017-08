Atlarda Doping

Doping Nedir?

İnsan, at, köpek, horoz vb. yarışacak canlının karşılaşma sırasında zihinsel ve/veya performansını artırmak amacıyla yasaklanmış bazı maddeleri ve yöntemleri kullanmasıdır. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’ndan doping muayene yönetmeliğinde doping; bir atın koşudaki sürat, kuvvet ve cesaretini veya bunlardan birini veya tümünü değiştirmek amacıyla, normal gıdalar dışında verilen herhangi bir madde olarak tanımlanır.

Dopingin Tarihçesi

Doping sözcüğü Flemenkçe kökenli olup Zulu yerlilerinin savaşlardan önce içtikleri alkollü bir içeceğin adı olan “dop” tan türemiştir. Spor karşılaşmalarıyla birlikte anılması ise sporun tarihi kadar eskidir. Eski çağda olimpiyatlarda sporcuya yarışmadan önce mantar, susam ve çeşitli bitkisel içecekler ikram edilirdi. Tarihin çok eski dönemlerinden beri insanlar fiziksel güç ve performansı arttırdığına inandıkları çeşitli maddeleri kullanmışlardır. Örneğin; Romalılar hızlarını arttırmak için savaş arabalarının atlarına “hidromel” adını verdikleri bal ve su karışımı bir doping maddesi vermişlerdir. Benzer uygulamalar daha sonraki dönemlerde yarışlara yönelik yaygınlaşmış, insan ve hayvan yarışlarında güç ve hız kazandırmak amacıyla değişik doping maddeleri kullanılmıştır.

Modern dönemde ise, 1935 yılında erkeklik hormonu testesteronun laboratuvarda elde edilmesi doping tarihinde çığır açmıştır. Erkeklik hormonu ve anabolizmanlar insanlarda doku üretimini artırır, kasların daha hacimli ve güçlü olmasını sağlar ve en önemlisi sporcuları daha hırslı ve agresif hale getirir.

Doping Neden Yapılır?

Doping Maddelerinin Uygulama Yolları

Bazı ilaçlar yağlı solüsyonlar şeklinde deri altına enjekte edilmektedir. (Adrenalin)

Kas içi uygulamalarda genellikle boyun ve gluteal bölge kasları seçilmekte ve enjeksiyon yapılmaktadır. Fentanyl gibi bazı ilaçlar ise damar içi yolla verilmektedir.

Bazı maddeler doğrudan sinir ve eklemlere (kortikosteroidler) enjeksiyonla verilmektedir.

Merkezi sinir sistemi uyarıcılarından Metilfenidat gibi ilaçlar ağız yolu ile verilebilir.

Bazı ilaçlar da (Dimetilsülfoksit gibi) deriye yüzeysel olarak uygulanmaktadır.

Rektal yolla infüzyon veya süpozituvar olarak da ilaç verilebilir.

Ayrıca inhalasyon şeklinde solunum ile de kullanılabilmektedir.

Dopingin Zararları

Sporculuk prensiplerine ve centilmenliğe aykırıdır.

Diğer yarışmacılar için haksız rekabet ortamı doğurur.

Sporcunun çevresince gösterilen güveni kötüye kullanmasıdır.

Yasalara karşı gelmektir.

Yarış atının biyolojik ritmini bozar.

Yan etkileri nedeniyle sağlığı tehlikeye sokabilir.

Alışkanlık yapabilir.

Yarış sırasında atta özellikle çizgili kas, dolaşım ve solunum sistemi çok faal durumdadır. Çizgili kas faaliyetlerindeki artış ve bu esnada ortaya çıkan artık-atıklar (Laktik asit gibi) vücut için gerilim faktörüdür. Kandaki değeri 10-20 katına çıkar.

Özellikle hipofiz bezi olmak üzere, hormonal sistem etkinleşir. Yıkımlayıcı – salıverici hormonlar yanında, onarıcı-yapıcı hormonların salıverilmesi artar.

Atların Muayenesi, Müşahedeleri ve Numune Alınması

Doping Muayene Heyeti

Doping şüpheli numune alma koordinatörü ve doping şüpheli numune alıcıları Yüksek Komiserler Kurulu’nun teklifi üzerine, tahlil yapmakla görevli doping muayene uzmanları ise doğrudan Tarım ve Köy İşleri Bakanı tarafından tayin edilir.

Atların Muayenesi

Koşulara katılacak olan atların koşu sonuna kadar muayene ve müşahedeleri saha veteriner hekimleri tarafından yapılır. Koşuya kayıtlı her yarış atı, koşu başlama zamanından en az bir saat önce hipodrom dahilinde ayrılan yerlerde saha veteriner hekimleri tarafından, muayene ve müşahedeye tabi tutulur.

Atların Müşahedesi

Koşuya katılacak yarış atları saha veteriner hekimleri tarafından sağlık ve eşkal muayeneleri yapılarak müşahede altında bulundurulur. Ata herhangi bir yiyecek ve içecek verilmesine ve ata ilgilisinin dışındakilerin müdahalesine mani olunur.

Şüpheli Durum

Saha veteriner hekimleri yaptığı müşahede ve muayene sırasında atın nabzı, göz, teneffüs veya herhangi bir halinde göze çarpan şüpheli veya anormal bir durum gördüğü takdirde durumu bir raporla Yarış Komiserler Kuruluna bildirirler.

Şüpheli Numune Alma Yerleri

Hipodromun emniyetli bir yerinde şüpheli numune alma maksadına elverişli, en az bir adet büro, altı adet boks ve yeteri kadar gezinti yerinin bulunması zorunludur.

Yarış Komiserler Kurulunca doping şüpheli numune alınmasına karar verilen atlar saha veteriner hekiminin yönetimi altında şüpheli numune alma yerine getirilerek doping şüpheli numune alma koordinatörüne teslim edilir.

Doping şüpheli numuneleri, şüpheli numune alma yerinde Tüzük ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak alınır.

Şüpheli Numune Alma Yerindeki Yasaklar

Şüpheli numune almada görevlendirilenler şüpheli numune alınacak kapların temizliğini daimi olarak kontrolleri altında bulundururlar. Şüpheli numune almadan ata herhangi bir yiyecek ve içecek verilmesine ve atın ilgilisi olmayan kimselerin ata müdahalesine mani olunur.

Şüpheli Numune Alma

Koşulara kayıtlı her at, koşu öncesi veya sonrasında numune alınarak doping muayenesine tabi tutulabilir.

Tek kullanımlık idrar toplama kabı ile alınan şüpheli numuneler, iki eşit kısma bölünmek suretiyle tek kullanımlık kilitli-kapaklı steril polietilen idrar kaplarına konulur. Bu kapların hazırlanması Tüzük ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılır.

Şüpheli numune alınmasında kullanılacak tüm malzemelerin tek kullanımlık olması şarttır.

Şüpheli Numune Hazırlama Usulü

Tüzük ve bu Yönetmelik hükümleri uyarınca atlardan alınacak şüpheli numuneler iki eşit kısma bölünmek suretiyle tek kullanımlık kilitli-kapaklı kaplara konulur. Koşunun tarihi, kaçıncı koşu olduğu, atın ve at sahibinin ismi, şüpheli numunenin mahiyetini belirten ve koordinatör tarafından imzalanmış etiket veya barkotlar kaplara yapıştırıldıktan sonra, bu hususta komiser yardımcısı ile doping şüpheli numune alıcısından bir kişinin, at sahibi veya vekili ve antrenörü veya seyisi ile güvenlik görevlilerinden birinin imzalayarak düzenleyecekleri tutanakla birlikte Yarış Komiserler Kurulu’ndan veya komiser yardımcılarından birine teslim edilir.

Bu kaplar Yarış Komiserler Kurulu’na teslim edildiğinde, üzerindeki etiketler veya barkotlar kazınarak usulüne göre tespit edilecek gizli kod sayıları ile atın erkek veya dişi olduğunun belirtildiği etiketler veya barkotlar kaplara yapıştırılır.

Aynı ata ait şüpheli numunelerin konduğu kaplara aynı gizli sayı veya barkot verilir. Şüpheli numuneleri ihtiva eden kaplar yarış günü +4 °C derecedeki buzdolabında koşular bitene kadar şüpheli numune alma koordinatörlüğünde bekletilir. Yarış günü koşular bitince şüpheli numuneler Yarış Komiserler Kurulunca iki eşit kısma ayrılır. Birinci numune Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na bağlı doping laboratuvarına soğuk zincir içerisinde gönderilir. Şahit numune ise derin dondurucuda -18 °C veya –20 °C derecede, kan şüpheli numuneleri ise +4 °C derecedeki buzdolabında Yarış Komiserler Kurulunca muhafaza edilir. Derin dondurucunun bozuk olması veya bozulması halinde şahit numune doping laboratuvarında saklanmak üzere gönderilir. Koşu öncesi kan gazları analizi için alınan kan örnekleri iki kısım haline getirilip her iki numune de 48 saat içinde tahlile tabi olacak şekilde ilgili laboratuvara gönderilir.

Hipodromlarda mevsimin son yarışında alınmış olan şüpheli numuneleri muhtevi kaplar ile daha önceki yarış günlerine ait şahit numuneler de lüzumu halinde tahlili yapılmak üzere saklanması için aynı şekilde ilgili laboratuvara gönderilir.

İdrar alınması, görevlendirilecek bir komiser yardımcısının denetiminde yapılır ve idrar alınması için bekletilme süresi bir saatten az olamaz. İdrar alınamayacağına koordinatörce kanaat oluştuğu durumlarda ise kan alınır.

Usulüne uygun olarak saklanacak şüpheli numune kapları kutulara yerleştirilir. Kutuların üzerine şüpheli numunenin alındığı tarihler silinmeyecek şekilde yazılır ve bunlar Yarış Komiserler Kurulunca kilit altında bulundurulur.

Laboratuvarda yapılan tahlil neticesi numunenin müspet çıktığı durumda Yarış Otoritesince resen şüpheli numunenin şahit kısmının Yarış Komiserler Kurulunca laboratuvara gönderilmesi sağlanır ve Bakanlıkça teşkil edilen doping karma muayene heyetine tahlili yaptırılır.

Hipodromlarda yarışların sona ermesi halinde numune saklama yeri ve arşivin anahtarları ilgili evrakla birlikte Yüksek Komiserler Kurulu bürosuna teslim edilir.

Şüpheli Numunelerin Nakli

Atlardan alınan şüpheli numunelerden idrar ve kan numuneleri laboratuvara nakledilinceye kadar buzdolabında +4 °C derecede muhafaza edilir.

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’na bağlı laboratuvarın bulunduğu yere uzak olan yerlerde yapılan koşularda alınan şüpheli numuneler, içerisinde yeteri miktarda buz aküsü ve ısı ölçer kartların bulunduğu güvenlik kilitli numune taşıma çantası, kutusu veya kolisine konarak bekletilmeden en seri vasıta ile laboratuvara ulaştırılır.

Şüpheli numune kaplarını ihtiva eden güvenlik kilitli numune taşıma çantası, kutusu veya kolisi laboratuvarda açıldıktan sonra içerisinden çıkarılan şüpheli numune kapları ve kilitli kapakları üzerlerindeki etiket/barkot ve numaralar kontrol edilerek durum bir tutanakla tespit edilir.

Kapların açıldığına delalet edecek şekilde kilitli kapağı bozulmuş veya etiketteki veya barkottaki numaraları tahrip edilmiş veya kapları kırık olan şüpheli numuneler bir tutanakla tespit edilerek bekletilmeden Yüksek Komiserler Kuruluna bildirilir.

Doping Karma Muayene Heyeti

Şüpheli numunelerin doping yönünden muayene metotları doping muayene heyeti uzmanları tarafından tespit edilir ve uygulanır.

Şüpheli numunelerin tahlili ile görevlendirilen laboratuvarın müdürü, doping muayene heyeti ve karma uzman heyetinin başkanıdır. Müdürün bulunmaması halinde heyetin en yaşlı üyesi geçici olarak başkanlık görevini yapar. Bu tahliller Tüzük ve bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılır.

Tahlillerin yapılmasında ve raporun sonuçlandırılmasında doping muayene heyet üyelerinin üçte ikisinin bulunması şarttır. Raporun sonuçlandırılmasında eşitlik olduğu takdirde rapor başkanın görüşü doğrultusunda düzenlenir.

Şüpheli Numune Alma Usulleri

Salya Şüpheli Numune Alımı

Salya şüpheli numunesini alacak kimse ellerini 96 derecelik alkolden geçirdikten sonra atın sağında yer alır. Atın bakıcısı ise dizginleri baş hizasında tutarak atın solunda durur. Yardımcı, atın önünde yer alır ve evvelce temizlenmiş küveti atın ağzına yakın gelecek ve akacak damlaları yakalayacak şekilde tutar. Küvete takriben 10 cm genişlikte, 40 cm uzunlukta, uzunluğuna sarılmış dört adet temiz gazlı bez tamponlar konur. Bu gazlı bez tamponlar üzerine % 1 nispetindeki glasiyal asetik asitten 250 ml konur. Salya şüpheli numunesini alacak kimse sol elinin serçe ve yüzük parmaklarını ağızlığın altından sokarak gem halkasını bulur. İşaret ve orta parmaklarını ise dudak kenarlarından içeri uzatır. At eğer bir müdafaa hareketi yaparsa atın bakıcısı tarafından dizginler tutulur. Ağızlığın yer değiştirmesi halinde salya şüpheli numunesini alacak kimsenin ağızlığı tutan eli kayarak kesici dişler arasına girer ve atın ağzı ile olan temas kaybolmamakla beraber gemi bırakmış olur. Salya şüpheli numunesini alacak olan kimse, küvet içerisinde bulunan sulandırılmış glasiyal asetik asidi emmiş, steril gazlı bez tamponlardan bir tanesini, sterilize edilmiş uzun saplı pens hemostatik yardımıyla alır. Kesici ve öğütücü dişler arasından kaydırarak atın ağzına sokar ve ağzını siler. Sonra bu steril gazlı bez tampon atın azı dişleri nahiyesine götürülür, bu mahalde gazlı bez tamponun azı dişler vasıtasıyla takriben 2-3 dakika çiğnenmesi temin edilir. Sulandırılmış glasiyal asetik asidin tesiriyle artan salya ifrazı, yardımcı tarafından ağza yakın tutulan küvet içerisine akması sağlanır.

Küvet içerisindeki diğer gazlı bez tamponlara da yukarıdaki ameliye aynen tatbik edilir. Steril ve kuru olan iki adet gazlı bez tampon ile atın dişetleri, dudak içleri, damak ve ağzının içi dikkatli bir şekilde silinir ve küvetin içine bırakılır. altı adet gazlı bez tampon, sulandırılmış glasiyel asetik asit ve salyadan ibaret olan küvet muhteviyatı iki eşit kısma ayrılarak takriben 350 ml kapasiteli, steril, şüpheli numune alma özel şişelerine konulur.

İdrar Şüpheli Numune Alımı

İdrar şüpheli numunesi alacak kimse atın sağ tarafında ve sırtı atın başına dönük bir vaziyette yer alır. Bir yardımcı tek kullanımlık idrar toplama kabı ve uzatma çubuğunu idrar alacak şahsa verir. Bu kimse atın idrar yapması için göstereceği hareketleri bekler ve idrar geldiği anda hissettirmeyecek şekilde ata yaklaşarak kap içerisine idrarı toplar. En az 100 cc olacak şekilde toplanan idrar, iki eşit kısma bölünerek tek kullanımlık kilitli-kapaklı idrar kaplarına konur.

At idrar vermede güçlük gösterdiği takdirde; sükunete kavuşturmak amacıyla görevlilerin gözetiminde gezdirilir. Fayda umulan hallerde at +18 dereceye ayarlı boksa konularak idrar numunesi alınır.

Kan Şüpheli Numune Alımı

İdrar şüpheli numunesi alınamayan atlardan kan alınır. Koşu öncesi kanda doping şüpheli numunesi alınacak atlarda bu şart aranmaz. Kan alımı için tek kullanımlık vakumlu, steril, heparinli kan tüpleri ve iğnesi kullanılır.

Kan alınacak at ayakta tutulur. Huysuz ve titiz atların kulağına veya üst dudağına ipli yavaşa tatbik edilir. Kan şüpheli numunesi; boynun orta üçte biri ile üst üçte birinin kesiştiği yerde, sulcus jugularis’de ve sol veya sağ vena jugularis’den alınır. Bir yardımcı, seçilen bölgenin dezenfeksiyonunu yapar. Diğer bir yardımcı atın başını kaldırır, boyun yönünde gerer ve kan alınacak tarafın tersi yönüne hafifçe çevirir, bir eli ile de atın kan alınacak tarafındaki gözünü kapatır.

Kan şüpheli numunesini alacak kişi, ellerini 96 derecelik alkolden geçirdikten sonra kanın alınacağı taraftaki ön bacağın biraz önünde ve bu bacağın vuruş alanının dışında kalmak üzere durur, başparmak ile kan alınacak noktanın altından deri aşağıya çekilir, vena jugularis’e basınç yapılarak, belirgin ve sabit hale gelmesi sağlanır. Tek kullanımlık vakumlu steril, heparinli kan tüplerinin iğnesi basınç yapan parmağın önünde aşağıdan yukarıya eğik olarak damarın şişkin olduğu bölgeye batırılır. İğne ilk batırışta venaya rastlamaz ise, biraz geriye çekilerek, başka bir yön verilmek suretiyle tekrar venaya girilmeye çalışılır.

Venaya girildikten sonra; önce birinci tüpe, sonra ikinci tüpe kan şüpheli numunesi alınır. Kan alma işlemi tamamlanınca basınç yapan parmak çekilerek, iğne tek bir hareket ile geri çekilir ve bu bölge tekrar dezenfekte edilir.

Alınan kan numunelerini ihtiva eden tüpler yeteri kadar yukarı aşağı çevrilerek özel ambalajlarına konur.

Ter Şüpheli Numunesi Alımı

Lüzum görüldüğü takdirde atlardan terde alınır. Ter, temiz ve sterilize edilmiş bir spatül yardımıyla boyun nahiyesinden başlayarak vücudu sıyırmak suretiyle toplanır. Spatül üzerinde bulunan ter şüpheli numunesi 10 cm genişlikte, 40 cm uzunlukta, uzunluğuna sarılmış kuru ve steril gazlı bez tamponlara emdirilir. Bu suretle alınan ter şüpheli numunesini muhtevi gazlı bez tamponlar iki eşit kısma bölünerek tek kullanımlık kilitli-kapaklı kaplara konulur.

Gaita Şüpheli Numune Alımı

Temiz, tek kullanımlık kaplar içerisine kafi miktarda gaita alınır. Bu suretle elde edilen gaita, iki eşit kısma bölünerek tek kullanımlık kilitli-kapaklı kaplara konulur.

Sadece Performans Arttıran Maddeler Mi Doping Maddesidir?

Doping, başta yarış atları olmak üzere tüm yarış hayvanlarında koşu hızını artırmak ya da yarış hızını azaltmak veya atı yarış dışı bırakmak amacıyla iki yönlü olarak yapılabilir.

Ters yönde yapılan uygulamalara çok nadir olarak rastlanırken daha çok performans ve fizik gücün arttırılması yönündeki uygulamalara rastlanmaktadır.

Yarış Atlarında Kullanımı Yasak Maddeler (Doping)

