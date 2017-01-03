Almanya’da katıldığı bir eğitim programından sonra 17 yıllık kurumsal hayatına son veren Göbüt, kurum çalışanlarına liderlik, ekip olmak, sezgisel iletişim eğitimlerini veriyor. Bugüne kadar 1300’ün üstünde iş insanına atlarla eğitim veren Atla Gelişelim’in Kurucusu İlginay Göbüt ile bir araya geldik.

Öncelikle kendinizden bahsedebilir misiniz?

17 senelik kurumsal hayat geçmişimde telekomünikasyon ve hızlı tüketim ürünleri sektörlerinde pazarlama, iş geliştirme, satış departmanlarında çalıştım ve yöneticilik yaptım. Bu vahşi batı sektörlerde çalışırken atlar hayatımda hep vardı. İşyerlerinde çalışanların genel olarak doğaya, hayvanlara ve atlara ne kadar uzak olduğunu gözlemledim. 2012 senesinde kurumsal hayatı bıraktım ve hayatımda ilk kez evlendim. Almanya’da ‘Değişim Döneminde Kadın’ isimli atlarla yapılan bir programa katıldım. Bu 7 günlük program kafamdaki soruları çözmemi ve atlarla şirket çalışanlarına programlar yapmak konusunda karar vermemi sağladı. Kaliforniya’da Strozzi Enstitüsü’de eğitmenlik programına katıldım ve ‘At Rehberli Eğitmen’ sertifikamı aldım. 2013 senesinden beri kurum çalışanlarına liderlik, ekip olmak, sezgisel iletişim eğitimlerini veriyorum.

Atlarla yolunuz nasıl kesişti?

Benim ilk sevdiğim at, 1970’li yıllarda ben çocukken İzmir’de kapının önünden geçen kalaycının atıdır. Beyaz ve heybetli bir attı. Kalaycı haftada bir gün geçerdi. Beyaz atın gelmesini dört gözle beklerdim. Kim bilir belki de ufak bir attı ancak ben 6 yaşında olduğum için bana kocaman görünürdü.

Atlarla gerçek etkileşimim 1994 senesinde Viyana’da öğrenciliğim sırasında başladı. Amatör olarak at binmeye başladım. Bu tarihten beridir hep atlarla beraberim.

Neler yapıyorsunuz, nedir Atla Gelişelim?

Atla Gelişelim adından da belli olduğu gibi kişisel gelişim için atlarla yapılan uygulamalı programlardır. Liderlik, ekip olma, sezgisel iletişim programları yapıyoruz. Bugüne kadar 1300’ün üstünde iş insanına atlarla eğitim verdik. Atlarla uygulamaları yerde gerçekleştiriyoruz. At binmiyoruz. Atlarla çalışmak kişinin kendisi ile ilgili konuları hızlı fark etmesi için etkili bir yöntem. Normal hayatımıza döndüğümüzde hemen pratik edeceğimiz tespitleri yapıyoruz. Uygulamalar son derece somut ve eğlenceli.

Atlar insanlara ne tür faydalar sağlıyor?

İnsanların kafası çok karışık. Durumdan memnun değiliz ancak gerçek sorunun da farkında değiliz. Atlar kendimizle ilgili bariyer teşkil eden konulardan en öncelikli olanı fark etmemizde bize yardımcı oluyor. Atlarla uygulama yapmak bu tespitleri yapmamızı kolaylaştırıyor. Çözüm ise tespitten sonra geliyor.

Atların ön beyinleri yok ve hayatlarını sezgileriyle yaşıyorlar. Bizlere de karar verirken sadece rasyonel beynimizi değil, sezgisel tarafımızı da dinlememiz gerektiğini hatırlatıyorlar. Çünkü sezgilerimize sormadan verdiğimiz kararların sonuçları bizi mutlu etmiyor.

Biz insanlar konuşma becerisini kavga etmekte kullanırken, atlar konuşmadan birbirleriyle harika anlaşıyor ve bize de sözsüz iletişimi öğretiyorlar. Konuşmadan yanımdakinin ne dediğini anlamak becerisi bizleri daha iyi iletişimci yapıyor. Eşimi ya da iş arkadaşımı daha iyi anlıyorum. İletişim hızlanıyor ve kolaylaşıyor.

Eğitim sonrası insanların tepkisi nasıl oluyor?

Uygulama aynı olsa da herkesin kazanımı kendi ihtiyacına göre oluyor. Örneğin, bir uygulama sonunda bir katılımcı ‘önyargılarımın bana ne kadar engel olduğunu fark ettim’ derken bir diğeri “kendim inanmadığım işleri ekibime yaptırmaya zorladığımı ve bu nedenle projede ilerleyemediğimizi gördüm” diyor.

Kimler bu programa katılabilir?

18 yaşın üstündeki herkesle çalışıyoruz. Kurumsal eğitimleri gruplarla yaptığımız gibi kişiye özel birebir koçluk çalışmaları da yapıyoruz.

Eğitime katılmak isteyenlerin izleyeceği yol nedir?

ilginay@atlageliselim.com adresine yazmaları yeterli.

Eklemek istedikleriniz?

Hayatında at görmemiş, ya da atlardan korkan katılımcılarımız çok oluyor. Bugüne kadar atlarla dost olmadan giden olmadı. Atlar bilge canlılar, muazzam sezgileriyle bize çok şey öğretiyorlar. Yeni yöntemleri merak eden, kendisini geliştirmeye meraklı herkesi bekliyoruz.

İlginay Göbüt – Atla Gelişelim’in Kurucusu