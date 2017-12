At’la Terapi Merkezi’nin 5.’si Şanlıurfa Hipodromu’nda Açıldı

Türkiye Jokey Kulübü’nün en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan, engelli çocukların terapisine alternatif olarak hayata geçirdiği At’la Terapi Merkezleri’nin 5.’si, İstanbul Veliefendi, Diyarbakır, İzmir Şirinyer ve Bursa Osmangazi hipodromlarının ardından Şanlıurfa Hipodromu’nda açıldı. At’la Terapi Merkezi’nin açılış töreninde, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Başkanı Mehmet Mehdi Eker, TJK Başkanı Yasin Kadri Ekinci ve TJK Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı A. Bülent Bora, Eko Fuarcılık Genel Müdürü İlker Altun, at sahipleri, basın ve terapi merkezinden hizmet alacak çocuklar ve aileleri hazır bulundu.

TJK Başkanı Yasin Kadri Ekinci açılış konuşmasında “Sağlıklı bir nesil yetiştirebilmek, engelleri aşabilmek için hepimize sorumluluklar düşüyor. Türkiye Jokey Kulübü olarak bizler de hem fiziksel hem de psikolojik olarak iyileştirici güce sahip bu alternatif tedavi yöntemini, Türkiye’de de yaygınlaştırmak ve engelli çocuklarımıza derman olmasını sağlamak amacıyla çalışıyoruz. 2015 yılında önce İstanbul’da daha sonra Diyarbakır, İzmir ve Bursa’da açtığımız atla terapi merkezlerimizde yürüyemeyen çocukların yürüdüğüne, konuşamayan çocukların konuştuklarına şahit olduk. Şanlıurfa’mızda hizmete sunduğumuz At’laTerapi Merkezinin hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker ise “Türkiye’deki ilk atla terapi merkezi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığım zamanında açıldı. Türkiye Jokey Kulübü’nün de atla terapi merkezlerini yaygınlaştırma çalışmalarını tebrik ediyorum. Bu noktada belediyelere de bir çağrı yapmak istiyorum. Nasıl halı saha, basketbol sahası, yüzme havuzları yapılıyorsa insanların atla vakit geçirebilecekleri alanların da planlamalarında olması çok kıymetli. Üstelik bu düşünüldüğü gibi maliyetli de değil. Sadece Atı seviyor olmak ve atın önemini biliyor olmak yeterli” dedi.

At’la Terapi Merkezi açılışı sebebiyle Şanlıurfa Hipodromu’nda atlı dayanıklılık yarışmaları ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu’na bağlı okçuluk ekibi tarafından çeşitli gösteriler düzenlendi. Dereceye girenlere ödüllerini AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker verdi.

Özel olarak yetiştirilmiş atlar ve uzman fizyoterapistler eşliğinde terapatik seanslarla fiziksel, zihinsel ve duygusal bozukluğu olan çocukların gelişimine katkı sağlayan At’la Terapi Merkezi haftanın 3 günü Salı, Çarşamba ve Cuma günleri 10.30-17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Merkezden, tedavisine doktor raporuyla izin verilen tüm engelli çocuklar ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Ayrıntılı bilgi için;

Şanlıurfa Hipodrom Müdürlüğü – 0 (414) 344 00 74-75

urfaatlaterapi@tjk.org

The following two tabs change content below.