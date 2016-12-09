Atatürk Kupası, İnönü Kupası, TSYD Kupası

Türkiye Binicilik Federasyonu organizasyonu ile Adana Atlıspor Kulübü’nde düzenlenen Atatürk Kupası, İnönü Kupası ve TSYD Kupası Engel Atlama Yarışmaları sona erdi.

Yarışmaların sonunda; Atatürk Kupası’nın sahibi Nindoxello isimli atıyla Hasan Şentürk olurken, Skara Glen’s Cascador isimli atıyla Hulki Karagülle ikinci, Dakota isimli atıyla Burak Azak üçüncü oldu. Dereceye giren biniciler ödüllerini Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Atıf Bülent Bora ve Türkiye Binicilik Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri ve Adana Atlı Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Özgür Yağmur’dan aldılar.

İnönü Kupası’nın sonunda; Jade De Lizami isimli atıyla Tara Subaşı birinci, Cassius Clay isimli atıyla Efe Utku ikinci ve Atleet isimli atıyla Serra Yedikardeş üçüncü oldu. Dereceye giren biniciler ödüllerini İsmet İnönü’nün torunu Can Bilgehan, Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Atıf Bülent Bora, Adana Atlıspor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Özgür Yağmur’dan aldılar.

TSYD Kupası’nın sonunda ise Dordy isimli atıyla Can Yaran birinci, Zyvola isimli atıyla Osman Ata Vanlı ikinci ve Kolhida isimli atıyla Nil Hatipoğlu üçüncü oldu. Dereceye giren biniciler ödüllerini, Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi Başkanı Adnan Poyraz ve Adana Atlı Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Özgür Yağmur’dan aldılar.