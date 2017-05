At Terbiyesi Celal Barlas Ligi 2. Ayak yarışmaları geçtiğimiz ay tamamlandı. Dereceye giren isimler;

Yeni Biniciler Kategorisinde; 61,603% puanla Little Rock isimli atıyla Ayda Mboob birinci, 60,000% puanla Mateo isimli atıyla Krizsty Kornis ikinci ve 59,744% puanla Nick isimli atıyla Imola Koszticsak üçüncü oldu.

P II Kategorisinde; 60,833% puanla Lucky Free Spirit isimli atıyla Ela Civelek birinci, 60,385% puanla Leyla isimli atıyla Ela Civelek ikinci ve 60,321% puanla Dutchess isimli atıyla Melis Akçakayalıoğlu üçüncü oldu.

P III Kategorisinde; 68,782% puanla Nighty isimli atıyla Dila Gevrekyan birinci oldu.

PONY P III PRO Kategorisinde; 69,274% puanla Coconut isimli atıyla Defne Canlı birinci, 69,103% puanla Sim Salabim II isimli atıyla Yağmur Öztürk ikinci ve 65,556% puanla Beukenoord’s Bonbon isimli atıyla Deborah Debi Haviyo üçüncü oldu.

P I Kategorisinde; 70,000% puanla Lucky Free Spirit isimli atıyla Doruk Doğu birinci ve 65,000% puanla Happy Boy isimli atıyla Doruk Doğu ikinci oldu.

P II Kategorisinde; 79,000% puanla Norman isimli atıyla Mina Karabatur birinci, 69,000% puanla Norman isimli atıyla Defne Onursal ikinci ve 63,000% puanla Happy Boy isimli atıyla Aylin Yaman üçüncü oldu.

Yıldızlar Kategorisinde; 64,722% puanla Undercover Mojito isimli atıyla Asya Ekşioğlu birinci, 64,000% puanla Camaron isimli atıyla Mert Kırık ikinci oldu.

P II Kategorisinde; 64,444% puanla Nighty isimli atıyla Melis Akçakayalıoğlu birinci, 59,722% puanla Dutchess isimli atıyla Melis Akçakayalıoğlu ikinci ve 59,222% puanla Wannadoo isimli atıyla Begüm Bulgurluoğlu üçüncü oldu.

P III Kategorisinde; 63,222% puanla Sim Salabim II isimli atıyla Dila Gevrekyan birinci oldu.

Junior Kategorisinde; 68,378% puanla Zayson isimli atıyla İrem Kaplan birinci, 66,577% puanla Wolfgang isimli atıyla Ece Pamuk ikinci ve 64,451% puanla Dream Boy isimli atıyla Lara Tümay üçüncü oldu.

Tasnif Dışı Kategorisinde; 63,243% puanla Uvz isimli atıyla Krizsty Kornis birinci oldu.

Genç Yetişkin Kategorisinde; 62,039% puanla Polygraf isimli atıyla Derin Lara Ekici birinci, 61,830% puanla Di Cabrio isimli atıyla Merve Özgün Doğan ikinci ve 55,263% puanla Roman Lifestyle W isimli atıyla Merve Özgün Doğan üçüncü oldu.

Usta Kategorisinde; 66,711% puanla Primaval Shakira isimli atıyla Krizsty Kornis birinci, 65,592% puanla Roman Lifestyle W isimli atıyla Ferhat Yavaş ikinci ve 65,329% puanla Clockwork isimli atıyla Melda Alaluf üçüncü oldu.

P II Kategorisi; 69,138% puanla Nighty isimli atıyla Melis Akçakayalıoğlu birinci, 65,057% puanla Dutchess isimli atıyla Melis Akçakayalıoğlu ikinci ve 62,931% puanla Schweppes isimli atıyla İpek Tara Kartal üçüncü oldu.

P III Kategorisinde; 70,230% puanla Nighty isimli atıyla Dila Gevrekyan birinci oldu.

PONY P III PRO Kategorisinde; 70,041% puanla Sim Salabim II isimli atıyla Yağmur Öztürk birinci, 68,049% puanla Beukenoord’s Bonbon isimli atıyla Deborah Debi Haviyo ikinci ve 68,415% puanla Coconut isimli atıyla Defne Canlı üçüncü oldu.

P I Kategorisinde; 63,000% puanla Lucky Free Spirit isimli atıyla Doruk Doğu birinci ve 58,000% puanla Happy Boy isimli atıyla Doruk Doğu ikinci oldu.

P II Kategorisinde; 74,000% puanla Norman isimli atıyla Mina Karabatur birinci, 64,000% puanla Norman isimli atıyla Defne Onursal ikinci ve 61,000% puanıyla Happy Boy isimli atıyla Aylin Yaman üçüncü oldu.

Yıldızlar Kategorisinde; 64,219% puanla Camaron isimli atıyla Mert Kırık birinci ve 61,094% puanla Undercover Mojito isimli atıyla Asya Ekşioğlu ikinci oldu.

P II Kategorisinde; 62,760% puanla Nighty isimli atıyla Melis Akçakayalıoğlu birinci, 62,292% puanla Wannadoo isimli atıyla Begüm Bulgurluoğlu ikinci ve 60,781% puanla Deinhard Du Bois isimli atıyla Defne Aytemiz üçüncü oldu.

P III Kategorisinde; 65,469% puanla Sim Salabim II isimli atıyla Dila Gevrekyan birinci oldu.

Junior Kategorisinde; 67,807% puanla Zayson isimli atıyla İrem Kaplan birinci, 66,754% puanla Jamaika G isimli atıyla Zeynep Haseki ikinci ve 63,333% puanla Felix Felicious isimli atıyla Leyla Gündoğar üçüncü oldu.

Tasnif Dışı Kategorisinde; 67,500% puanla Uvz isimli atıyla Krizsty Kornis birinci ve 61,140% puanla Contador isimli atıyla Maria Primak ikinci oldu.

Genç Yetişkin Kategorisinde; 64,375% puanla Di Cabrio isimli atıyla Merve Özgün Doğan birinci, 62,563% puanla Polygraf isimli atıyla Derin Lara Ekici ikinci ve 58,338% puanla Roman Lifestyle W isimli atıyla Merve Özgün Doğan üçüncü oldu.

Usta Kategorisinde; 63,875% puanla Clockwork isimli atıyla Melda Alaluf birinci, 63,750% puanla Primaval Shakira isimli atıyla Krizsty Kornis ikinci ve 62,625% puanlıyla Quando-Querido isimli atıyla Çetin Altın üçüncü oldu.

Yetişkin Biniciler Kategorisinde; 65,230% puanla Krizsty Kornis birinci, 64,602% puanla Melda Alaluf ikinci ve 63,911% puanla Çetin Altın üçüncü oldu.

Genç Yetişkin Biniciler Kategorisinde; 63,103% puanla Merve Özgün Doğan birinci ve 62,301% puanla Derin Lara Ekici ikinci oldu.

