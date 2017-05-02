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At Terbiyesi Celal Barlas Ligi 2. Ayak

02 Mayıs 2017 by in Yarışmalar - No Comments
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At Terbiyesi Celal Barlas Ligi 2. Ayak yarışmaları geçtiğimiz ay tamamlandı. Dereceye giren isimler;

Yeni Biniciler Kategorisinde; 61,603% puanla Little Rock isimli atıyla Ayda Mboob birinci, 60,000% puanla Mateo isimli atıyla Krizsty Kornis ikinci ve 59,744% puanla Nick isimli atıyla Imola Koszticsak üçüncü oldu.

P II Kategorisinde; 60,833% puanla Lucky Free Spirit isimli atıyla Ela Civelek birinci, 60,385% puanla Leyla isimli atıyla Ela Civelek ikinci ve 60,321% puanla Dutchess isimli atıyla Melis Akçakayalıoğlu üçüncü oldu.

P III Kategorisinde; 68,782% puanla Nighty isimli atıyla Dila Gevrekyan birinci oldu.

PONY P III PRO Kategorisinde; 69,274% puanla Coconut isimli atıyla Defne Canlı birinci, 69,103% puanla Sim Salabim II isimli atıyla Yağmur Öztürk ikinci ve 65,556% puanla Beukenoord’s Bonbon isimli atıyla Deborah Debi Haviyo üçüncü oldu.

P I Kategorisinde; 70,000% puanla Lucky Free Spirit isimli atıyla Doruk Doğu birinci ve 65,000% puanla Happy Boy isimli atıyla Doruk Doğu ikinci oldu.

P II Kategorisinde; 79,000% puanla Norman isimli atıyla Mina Karabatur birinci, 69,000% puanla Norman isimli atıyla Defne Onursal ikinci ve 63,000% puanla Happy Boy isimli atıyla Aylin Yaman üçüncü oldu.

Yıldızlar Kategorisinde; 64,722% puanla Undercover Mojito isimli atıyla Asya Ekşioğlu birinci, 64,000% puanla Camaron isimli atıyla Mert Kırık ikinci oldu.

P II Kategorisinde; 64,444% puanla Nighty isimli atıyla Melis Akçakayalıoğlu birinci, 59,722% puanla Dutchess isimli atıyla Melis Akçakayalıoğlu ikinci ve 59,222% puanla Wannadoo isimli atıyla Begüm Bulgurluoğlu üçüncü oldu.

P III Kategorisinde; 63,222% puanla Sim Salabim II isimli atıyla Dila Gevrekyan birinci oldu.

Junior Kategorisinde; 68,378% puanla Zayson isimli atıyla İrem Kaplan birinci, 66,577% puanla Wolfgang isimli atıyla Ece Pamuk ikinci ve 64,451% puanla Dream Boy isimli atıyla Lara Tümay üçüncü oldu.

Tasnif Dışı Kategorisinde; 63,243% puanla Uvz isimli atıyla Krizsty Kornis birinci oldu.  

Genç Yetişkin Kategorisinde; 62,039% puanla Polygraf isimli atıyla Derin Lara Ekici birinci, 61,830% puanla Di Cabrio isimli atıyla Merve Özgün Doğan ikinci ve 55,263% puanla Roman Lifestyle W isimli atıyla Merve Özgün Doğan üçüncü oldu.

Usta Kategorisinde; 66,711% puanla Primaval Shakira isimli atıyla Krizsty Kornis birinci, 65,592% puanla Roman Lifestyle W isimli atıyla Ferhat Yavaş ikinci ve 65,329% puanla Clockwork isimli atıyla Melda Alaluf üçüncü oldu.

P II Kategorisi; 69,138% puanla Nighty isimli atıyla Melis Akçakayalıoğlu birinci, 65,057% puanla Dutchess isimli atıyla Melis Akçakayalıoğlu ikinci ve 62,931% puanla Schweppes isimli atıyla İpek Tara Kartal üçüncü oldu.

P III Kategorisinde; 70,230% puanla Nighty isimli atıyla Dila Gevrekyan birinci oldu.

PONY P III PRO Kategorisinde; 70,041% puanla Sim Salabim II isimli atıyla Yağmur Öztürk birinci, 68,049% puanla Beukenoord’s Bonbon isimli atıyla Deborah Debi Haviyo ikinci ve 68,415% puanla Coconut isimli atıyla Defne Canlı üçüncü oldu.

P I Kategorisinde; 63,000% puanla Lucky Free Spirit isimli atıyla Doruk Doğu birinci ve 58,000% puanla Happy Boy isimli atıyla Doruk Doğu ikinci oldu.

P II Kategorisinde; 74,000% puanla Norman isimli atıyla Mina Karabatur birinci, 64,000% puanla Norman isimli atıyla Defne Onursal ikinci ve 61,000% puanıyla Happy Boy isimli atıyla Aylin Yaman üçüncü oldu.

Yıldızlar Kategorisinde; 64,219% puanla Camaron isimli atıyla Mert Kırık birinci ve 61,094% puanla Undercover Mojito isimli atıyla Asya Ekşioğlu ikinci oldu.

P II Kategorisinde; 62,760% puanla Nighty isimli atıyla Melis Akçakayalıoğlu birinci, 62,292% puanla Wannadoo isimli atıyla Begüm Bulgurluoğlu ikinci ve 60,781% puanla Deinhard Du Bois isimli atıyla Defne Aytemiz üçüncü oldu.

P III Kategorisinde; 65,469% puanla Sim Salabim II isimli atıyla Dila Gevrekyan birinci oldu.

Junior Kategorisinde; 67,807% puanla Zayson isimli atıyla İrem Kaplan birinci, 66,754% puanla Jamaika G isimli atıyla Zeynep Haseki ikinci ve 63,333% puanla Felix Felicious isimli atıyla Leyla Gündoğar üçüncü oldu.

Tasnif Dışı Kategorisinde; 67,500% puanla Uvz isimli atıyla Krizsty Kornis birinci ve 61,140% puanla Contador isimli atıyla Maria Primak ikinci oldu.

Genç Yetişkin Kategorisinde; 64,375% puanla Di Cabrio isimli atıyla Merve Özgün Doğan birinci, 62,563% puanla Polygraf isimli atıyla Derin Lara Ekici ikinci ve 58,338% puanla Roman Lifestyle W isimli atıyla Merve Özgün Doğan üçüncü oldu.

Usta Kategorisinde; 63,875% puanla Clockwork isimli atıyla Melda Alaluf birinci, 63,750% puanla Primaval Shakira isimli atıyla Krizsty Kornis ikinci ve 62,625% puanlıyla Quando-Querido isimli atıyla Çetin Altın üçüncü oldu.

Yetişkin Biniciler Kategorisinde; 65,230% puanla Krizsty Kornis birinci, 64,602% puanla Melda Alaluf ikinci ve 63,911% puanla Çetin Altın üçüncü oldu.

Genç Yetişkin Biniciler Kategorisinde; 63,103% puanla Merve Özgün Doğan birinci ve 62,301% puanla Derin Lara Ekici ikinci oldu.

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Kaplanmedya

Önce Türkiye’nin şuan ki tek at sevgisi ve binicilik kültürü dergisi At Dünyası, ardından Türkiye’nin en çok okunan, takip edilen golf dergisi Türkiye’de ve Dünyada Golf. Ve tabi ki turizmin nabzını tutan Turizm Life, cemiyet hayatındaki gelişmeleri takip ettiğiniz Bestlife… Tüm bu yayınlar; kuruluşlarından bugüne Kaplanmedya Yayıncılık bünyesinde yayın hayatlarına devam etmektedirler.
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