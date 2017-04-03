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At Terbiyesi Celal Barlas Ligi 1. Ayak

03 Nisan 2017 by in Yarışmalar - No Comments
Liyida Erdamar

Celal Barlas At Terbiyesi Ligi 1. Ayak yarışmaları tamamlandı. 4-5 Mart Tarihleri arasında gerçekleştirilen yarışmanın sonuçları;

Yıldızlar Kategorisinde; 64,712% puanla Camaron isimli atıyla Mert Kırık birinci oldu.

P II Kategorisinde; 71,034% puanla Nighty isimli atıyla Melis Akçakayalı birinci, 66,552% puanla Wannadoo isimli atıyla Begüm Bulgurlu ikinci ve 66,034% puanla Tamara isimli atıyla Ela Civelek üçüncü oldu.

P III Kategorisinde; 65,575% puanla İtsvan isimli atıyla Zeynep İman Kavuncu birinci oldu.

P I Kategorisinde; 64,000% puanla Lucky Free Spirit isimli atıyla Doruk Doğu birinci, 58,000% puanıyla Daupine’s Macy isimli atıyla Almina Şanlımeşhur ikinci oldu.

P II Kategorisi; 71,000% WANNADOO isimli atıyla BEGÜM BULGURLUOĞLU birinci, 68,000% puanıyla Beyazde isimli atıyla Selin Akoral ikinci ve 68,000% puanıyla Dodo isimli atıyla Ela Civelek üçüncü oldu.

PONY P III Pro Kategorisinde; 65,556% Theo Diabolo isimli atıyla Yağmur Öztürk birinci, 63,590% puanıyla Coconut isimli atıyla Defne Canlı ikinci ve 60,470% puanıyla Beukenoord’s Bonbon isimli atıyla Deborah Debi Haviyo üçüncü oldu.

Junior Kategorisinde; 68,378% puanıyla Zayson isimli atıyla İrem Kaplan birinci, 66,847% puanıyla Dream Boy iismli atıyla Lara Tümay ikinci ve 62,973% puanıyla Jamaika G isimli atıyla Zeynep Haseki üçüncü oldu.

Genç Yetişkin Kategorisinde; 66,096% puanıyla Polygraf isimli atıyla Derin Lara Ekici birinci oldu.

Usta Kategorisinde; 70,746% puanıyla İmaval Shakira isimli atıyla Krizsty Kornis birinci, 65,965% puanıyla Quando-Querido isimli atıyla Çetin Altın ikinci ve 62,018% puanıyla Clockwork isimli atıyla Melda Alaluf üçüncü oldu.

Genç Yetişkin Kategorisinde; 60,263% puanıyla Polygraf isimli atıyla Derin Lara Ekici birinci oldu.

Usta Kategorisinde; 68,246% puanıyla Primaval Shakira isimli atıyla Krizsty Kornis birinci, 65,132% puanıyla Clockwork isimli atıyla Melda Alaluf ikinci ve 60,570% puanıyla Vincel isimli atıyla Yaşar Tellioğlu üçüncü oldu.

Gençler Kategorisinde; 71,009% puanıyla Zayson isimli atıyla İrem Kaplan birinci, 64,298% puanıyla Dream Boy isimli atıyla Lara Tümay ikinci ve 62,895% puanıyla Jamaika G isimli atıyla Zeynep Haseki üçüncü oldu.

Tasnif Dışı Kategorisinde; 56,943% puanıyla Escudero isimli atıyla Tatiana Antonenco birinci oldu.

Yıldızlar Kategorisinde; 65,192% puanıyla Camaron isimli atıyla Mert Kırık birinci oldu.

P II Kategorisinde; 69,936% puanıyla Nighty isimli atıyla Melis Akçakayalıoğlu birinci, 66,410% puanıyla Tamara isimli atıyla Ela Civelek ikinci ve 65,064% puanıyla Deinhard Du Bois isimli atıyla Defne Aytemiz üçüncü oldu.

P III Kategorisinde; 63,590% puanıyla İtsvan isimli atıyla Zeynep İman Kavuncu birinci oldu.

Tasnif Dışı Kategorisinde; 59,615% puanıyla Müzeyyen isimli atıyla Kristal Karakuş birinci, 60,833% puanıyla Fantastic isimli atıyla Kristal Karakuş üçüncü oldu.

P I Kategorisinde; 70,000% puanıyla Apache Acar isimli atıyla Doruk Doğu birinci, 64,000% puanıyla Daupine’s Macy isimli atıyla Almina Şanlımeşhur ikinci ve 62,000% puanıyla Lucky Free Spirit isimli atıyla Doruk Doğu üçüncü oldu.

P II Kategorisinde; 66,000% puanıyla Daupine’s Macy isimli atıyla İpek Ertürk birinci, 64.000% puanıyla Dancer 1isimli atıyla Ayşe Delfin Mete ikinci ve 61,000% isimli atıyla Lucky Free Spirit isimli atıyla Defne Kazaz üçüncü oldu.

Pony P III Pro Kategorisinde; 68,293% puanıyla Theo Diabolo isimli atıyla Yağmur Öztürk birinci, 66,057% puanıyla Coconut isimli atıyla Defne Canlı ikinci ve 63,537% puanıyla Beukenoord’s Bonbon isimli atıyla Deborah Debi Haviyo üçüncü oldu.

Yeni Biniciler Kategorisinde; 62,556 puanıyla Undercover Mojito isimli atıyla Asya Ekşioğlu birinci, 61,389% puanıyla Nick isimli atıyla İmola Koszticsak ikinci ve 57,222% puanıyla Tiptoi isimli atıyla Alida Aylin Zavaro üçüncü oldu.

Genç ve Yetişkin Biniciler Kategorisinde; 71,389% puanıyla Felix Felicious isimli atıyla Leyla Gündoğar birinci oldu.

 

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Kaplanmedya

Önce Türkiye’nin şuan ki tek at sevgisi ve binicilik kültürü dergisi At Dünyası, ardından Türkiye’nin en çok okunan, takip edilen golf dergisi Türkiye’de ve Dünyada Golf. Ve tabi ki turizmin nabzını tutan Turizm Life, cemiyet hayatındaki gelişmeleri takip ettiğiniz Bestlife… Tüm bu yayınlar; kuruluşlarından bugüne Kaplanmedya Yayıncılık bünyesinde yayın hayatlarına devam etmektedirler.

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