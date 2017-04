At Terbiyesi Celal Barlas Ligi 1. Ayak

Celal Barlas At Terbiyesi Ligi 1. Ayak yarışmaları tamamlandı. 4-5 Mart Tarihleri arasında gerçekleştirilen yarışmanın sonuçları;

Yıldızlar Kategorisinde; 64,712% puanla Camaron isimli atıyla Mert Kırık birinci oldu.

P II Kategorisinde; 71,034% puanla Nighty isimli atıyla Melis Akçakayalı birinci, 66,552% puanla Wannadoo isimli atıyla Begüm Bulgurlu ikinci ve 66,034% puanla Tamara isimli atıyla Ela Civelek üçüncü oldu.

P III Kategorisinde; 65,575% puanla İtsvan isimli atıyla Zeynep İman Kavuncu birinci oldu.

P I Kategorisinde; 64,000% puanla Lucky Free Spirit isimli atıyla Doruk Doğu birinci, 58,000% puanıyla Daupine’s Macy isimli atıyla Almina Şanlımeşhur ikinci oldu.

P II Kategorisi; 71,000% WANNADOO isimli atıyla BEGÜM BULGURLUOĞLU birinci, 68,000% puanıyla Beyazde isimli atıyla Selin Akoral ikinci ve 68,000% puanıyla Dodo isimli atıyla Ela Civelek üçüncü oldu.

PONY P III Pro Kategorisinde; 65,556% Theo Diabolo isimli atıyla Yağmur Öztürk birinci, 63,590% puanıyla Coconut isimli atıyla Defne Canlı ikinci ve 60,470% puanıyla Beukenoord’s Bonbon isimli atıyla Deborah Debi Haviyo üçüncü oldu.

Junior Kategorisinde; 68,378% puanıyla Zayson isimli atıyla İrem Kaplan birinci, 66,847% puanıyla Dream Boy iismli atıyla Lara Tümay ikinci ve 62,973% puanıyla Jamaika G isimli atıyla Zeynep Haseki üçüncü oldu.

Genç Yetişkin Kategorisinde; 66,096% puanıyla Polygraf isimli atıyla Derin Lara Ekici birinci oldu.

Usta Kategorisinde; 70,746% puanıyla İmaval Shakira isimli atıyla Krizsty Kornis birinci, 65,965% puanıyla Quando-Querido isimli atıyla Çetin Altın ikinci ve 62,018% puanıyla Clockwork isimli atıyla Melda Alaluf üçüncü oldu.

Genç Yetişkin Kategorisinde; 60,263% puanıyla Polygraf isimli atıyla Derin Lara Ekici birinci oldu.

Usta Kategorisinde; 68,246% puanıyla Primaval Shakira isimli atıyla Krizsty Kornis birinci, 65,132% puanıyla Clockwork isimli atıyla Melda Alaluf ikinci ve 60,570% puanıyla Vincel isimli atıyla Yaşar Tellioğlu üçüncü oldu.

Gençler Kategorisinde; 71,009% puanıyla Zayson isimli atıyla İrem Kaplan birinci, 64,298% puanıyla Dream Boy isimli atıyla Lara Tümay ikinci ve 62,895% puanıyla Jamaika G isimli atıyla Zeynep Haseki üçüncü oldu.

Tasnif Dışı Kategorisinde; 56,943% puanıyla Escudero isimli atıyla Tatiana Antonenco birinci oldu.

Yıldızlar Kategorisinde; 65,192% puanıyla Camaron isimli atıyla Mert Kırık birinci oldu.

P II Kategorisinde; 69,936% puanıyla Nighty isimli atıyla Melis Akçakayalıoğlu birinci, 66,410% puanıyla Tamara isimli atıyla Ela Civelek ikinci ve 65,064% puanıyla Deinhard Du Bois isimli atıyla Defne Aytemiz üçüncü oldu.

P III Kategorisinde; 63,590% puanıyla İtsvan isimli atıyla Zeynep İman Kavuncu birinci oldu.

Tasnif Dışı Kategorisinde; 59,615% puanıyla Müzeyyen isimli atıyla Kristal Karakuş birinci, 60,833% puanıyla Fantastic isimli atıyla Kristal Karakuş üçüncü oldu.

P I Kategorisinde; 70,000% puanıyla Apache Acar isimli atıyla Doruk Doğu birinci, 64,000% puanıyla Daupine’s Macy isimli atıyla Almina Şanlımeşhur ikinci ve 62,000% puanıyla Lucky Free Spirit isimli atıyla Doruk Doğu üçüncü oldu.

P II Kategorisinde; 66,000% puanıyla Daupine’s Macy isimli atıyla İpek Ertürk birinci, 64.000% puanıyla Dancer 1isimli atıyla Ayşe Delfin Mete ikinci ve 61,000% isimli atıyla Lucky Free Spirit isimli atıyla Defne Kazaz üçüncü oldu.

Pony P III Pro Kategorisinde; 68,293% puanıyla Theo Diabolo isimli atıyla Yağmur Öztürk birinci, 66,057% puanıyla Coconut isimli atıyla Defne Canlı ikinci ve 63,537% puanıyla Beukenoord’s Bonbon isimli atıyla Deborah Debi Haviyo üçüncü oldu.

Yeni Biniciler Kategorisinde; 62,556 puanıyla Undercover Mojito isimli atıyla Asya Ekşioğlu birinci, 61,389% puanıyla Nick isimli atıyla İmola Koszticsak ikinci ve 57,222% puanıyla Tiptoi isimli atıyla Alida Aylin Zavaro üçüncü oldu.

Genç ve Yetişkin Biniciler Kategorisinde; 71,389% puanıyla Felix Felicious isimli atıyla Leyla Gündoğar birinci oldu.

