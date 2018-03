Henüz çok küçükken atlarla tanışan, 15 yaşında ilk atına sahip olan ve bir daha hiç kopmayan bir isim Neslişah Evliyazade Ekmekçi. At binmenin bir özgürlük olduğunu ve atların kendisi için bir mutluluk nedeni olduğunu söylüyor. Fotoğraflara baktığımızda da atlarıyla yaşadığı aşkı, sevgiyi görebiliyoruz. Biz de Kemer Atlıspor Kulübü’nde bir araya geldiğimiz Neslişah Evliyazade’den binicilik hikayesini dinledik.



Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

İzmirliyim. İngiltere’de Kent Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler eğitimi aldım ama gazeteciliği seçtim. Birçok gazete ve televizyon kanalında çalıştım. Daha sonra süt işletmesi sahibi oldum. Otelcilik aile mesleğimiz. Son iki yıldır sadece atlara konsantreyim ve bu durumdan çok mutluyum. Evliyim ve bir kızım var.

Biniciliğe nasıl başladınız?

Biniciliğe babam sayesinde başladım. Beni ve kız kardeşimi babam her Pazar Buca Atlıspor Kulübü’ne götürür, at binerdik. Sonrasında da Şirinyer Hipodromu’na gider yarış izlerdik. Babamın dedesi TJK’nın kurucularından Nejat Evliyazade. Kardeşi at yetiştiricisi Sedat Evliyazade. 15 yaşında babam bana ilk atımı aldı ve ben bir daha atlardan kopmadım.

At binmek nasıl bir duygu? Ne hissediyorsunuz?

At binmek “özgürlük” demek. At binerken başka hiçbir şey düşünmüyorum. Sadece binmek değil atlarla olmak başlı başına büyük bir mutluluk sebebi benim için. Bu kadar sevdiğim bir şeyi yapabildiğim için de kendimi çok şanslı hissediyorum.

Biniciliğe başladıktan sonra hayatınızda ne değişti?

Binicilik insana büyük bir özgüven veriyor. Eğer engelleri başarıyla aşabiliyorsanız hayatta hiçbir engel tanımıyorsunuz. Benim için pozitif enerji kaynağı. Neye üzülürseniz üzülün, atın üzerinde hepsi kayboluyor. Koordinasyon kabiliyetinizi geliştiriyor ve sabretmeyi öğreniyorsunuz. Binicilik, benim hayatıma bütün bu olumlu özellikleri kattı.

Yarışmalara katılmaya nasıl karar verdiniz?

At sahibi olduğum ilk gün yarışmak istedim. Yarışmak benim için bu sporun natürel bir parçası. Biniciliğin her anını seviyorum. Ama yarışmak bir başka keyif.

Atlarınızdan bahsetmek istiyorum. Şimdiye kadar kaç tane atınız oldu?

Şimdiye kadar birçok atım oldu. Hepsini de çok sevdim ve bana çok şey öğrettiler. İlk atımın ismini babamla koymuştuk; Flash. O ve ikinci atım Denizhan; safkan İngiliz idi. Sonra Pik Dame, Courville, Heraid Sid, Pikara, Galioven, Warus, Avelino bende uzun zaman kalan atlarımdan. Şimdi de altı atım var. Espri, Djoncorde, Lucky Lord ve Girly Pleasure buradalar. Hollanda’da Dadullah ve Jolie Fleur isimli iki atım daha var.

Atınızla veya yarışma sırasında yaşadığınız, unutamadığınız özel bir anınız var mı?

Djoncorde benim için çok özeldir. Onu o, 8 yaşındayken 2016 yılında aldım. Çok tecrübesizdi. Ben de yeni doğum yapmıştım. Ve ikimiz 2016’daki Balkan yarışlarında bayanlar takımında yarıştık. Çok özel bir attır kendisi. Avelino, beni C kategorisinde Türkiye 2.si yapmıştı. Pikara ise bölge 2.si. Ama hepsini çok seviyorum ve sevdim. İnsan nasıl çocuklarını ayırt edemezse ben de atlarımı ayırt edemiyorum galiba.

İleriye dönük hedefleriniz?

Daha çok yurtdışında yarışmak istiyorum. O yüzden daha çok orada olabilmemi sağlayacak bir düzen kurmak ilk hedefim. Bu da yeni atlar, yeni heyecanlar demek.

At binmek isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir?

Binicilik bence başka hiçbir spor dalıyla kıyaslanacak bir spor değil. Aldığınız haz ve mutluluk bambaşka. Başka bir canlı sizin partneriniz. O yüzden her nasıl olursa olsun bu sporun içinde olmaya çalışsınlar. Asla çalışmaktan vazgeçmesinler. Ve olumlu düşünsünler. Her ne yaşanmış olursa olsun.

Eklemek istedikleriniz?

Atlarınızla mümkün olduğu kadar fazla zaman geçirin. Onların iyi beslenmesine, rahatlamasına ve doğru çalışmasına önem verin. Doğru profesyonellerden yardım alın. Seyisinizin kıymetini bilin. En önemlisi de başkalarıyla değil, sadece kendinizle yarışın.

Neslişah Evliyazade Ekmekçi