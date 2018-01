Arjantin TJK Koşusu

Türkiye Jokey Kulübü adına düzenlenen Premio Jockey Club De Turquia, Arjantin’in San Isidro Hipodromu’nda gerçekleştirildi. Birbirinden önemli Grup 1 koşuların da gerçekleştirildiği bu önemli yarış gününde koşulan Türkiye Jokey Kulübü Koşusu’nu Divisadero ekürisine ait, Lofiego Jose Antonio’nun antrene ettiği LA ALAMBRADA isimli 3 yaşındaki dişi tay, jokeyi Fernandez Mario Enrique ile kazanmayı başardı. Koşu sonrası kupayı Buenos Aires Büyükelçimiz Meral Barlas verdi.

Çim pistte 1600 metre mesafe üzerinden gerçekleştirilen Premio Jockey Club De Turquia’da bu yıl 3 yaşlı 13 dişi İngiliz tayı start aldı. Yaklaşık 190.000 $ toplam ikramiyeli koşuda ikinciliği TARGET ONE elde ederken, QUEEN NORITA üçüncü, IRIANA da dördüncü olarak koşudan ayrıldı.

