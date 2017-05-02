Arezzo Toscana Tour

Milli sporcu Oğuz Dalmış 13 Mart 2017’de başlayan Arezzo İtalya’da devam eden 5 haftalık Toscana Tour kapsamında ilk hafta Genç Atlar yarışmalarında ‘E Cassalina’ adlı atı ile iki defa birinci; ‘Condalou’ ile birinci ve ikinci; ‘Consandra’s Girl’ ile üçüncü; CSI3* yarışmalarında ‘Contendrina’ ile üçüncü; ikinci hafta Genç Atlar yarışmalarında ‘E Cassalina’ ile üç defa birinci; üçüncü hafta Genç Atlar yarışmalarında ‘E Cassalina’ ile birinci; ‘Consandra’s Girl’ ile iki defa üçüncü ve CSI3* yarışmaları kapsamında 140cm yarışmasında ‘Contendrina’ ile birinci olmuştur.
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Kaplanmedya
Önce Türkiye’nin şuan ki tek at sevgisi ve binicilik kültürü dergisi At Dünyası, ardından Türkiye’nin en çok okunan, takip edilen golf dergisi Türkiye’de ve Dünyada Golf. Ve tabi ki turizmin nabzını tutan Turizm Life, cemiyet hayatındaki gelişmeleri takip ettiğiniz Bestlife… Tüm bu yayınlar; kuruluşlarından bugüne Kaplanmedya Yayıncılık bünyesinde yayın hayatlarına devam etmektedirler.
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