Arezzo Toscana Tour

Milli sporcu Oğuz Dalmış 13 Mart 2017’de başlayan Arezzo İtalya’da devam eden 5 haftalık Toscana Tour kapsamında ilk hafta Genç Atlar yarışmalarında ‘E Cassalina’ adlı atı ile iki defa birinci; ‘Condalou’ ile birinci ve ikinci; ‘Consandra’s Girl’ ile üçüncü; CSI3* yarışmalarında ‘Contendrina’ ile üçüncü; ikinci hafta Genç Atlar yarışmalarında ‘E Cassalina’ ile üç defa birinci; üçüncü hafta Genç Atlar yarışmalarında ‘E Cassalina’ ile birinci; ‘Consandra’s Girl’ ile iki defa üçüncü ve CSI3* yarışmaları kapsamında 140cm yarışmasında ‘Contendrina’ ile birinci olmuştur.

