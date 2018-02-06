Anadolu Pony Ligi Tabiat Binicilik Merkezi’nde Başladı

21 Ocak Pazar günü, 2018 yılının ilk pony yarışını gerçekleştirmek heyecanıyla pony hakem adaylarımızla erkenden yollara düştük. Bursa’nın Kestel İlçesi’nde Tabiat Binicilik Merkezi’ni, yağmurlu bir havada, sisler içerisinde müthiş bir manzaranın ortasında bulduk. Tesis her türlü binicilik disiplininde hizmet verebilecek altyapıda, tamamı ahşap ve çadır konstrüksiyon üzerine inşa edilmiş. Özellikle çocuklu aileler için her şey düşünülmüş, doğa ile dost ve iyi organize edilmiş. Kapıdan girdiğimizde doğru seçim yaptığımızı hemen anladık, ponyler, çocuklar, aileleri ve oradan oraya koşturan antrenörlerinin heyecanı içimizi ısıttı.

Kalabalığı bekletmemek adına hemen işe koyulduk. Fransız Binicilik Federasyonu’nundan Pascale Audonnet’in liderliğinde, pony hakemi olmak için gönüllü hakemlerimiz görev yerlerini aldılar. Pony Ligi Caprilli Test ile başladı. Caprilli testler içinde engel atlama olan eğlenceli dresaj testleri. Başlangıç ve eğitim seviyelerinde iki farklı zorluk derecesinde düzenlenen yarışmada çocuklar; sahayı doğru kullanma, pozisyon ve ponyleri ile uyumları gibi konularda hakemlerden not aldılar. Equifun Yarışması’na gelince ortalık şenlendi. Hakemler önce yarışmanın parkurunu sahaya kurdular, sonra antrenörler ve çocuklarla iz gezildi. Atların ısınmasının ardından yine başlangıç ve eğitim olmak üzere iki ayrı zorluk derecesinde yarışma gerçekleşti. Equifun Yarışmaları engel atlama disiplinin alt yapısını oluşturmak için tasarlanmış, küçük yaşta çocukların eğlenerek engel atlamayı öğrendikleri bir aktivite. Sürüş tekniklerini, dengeyi ve hız kontrolünü esas almakta. Çocuklar 6 engelden oluşan parkuru, yarışmada zamana karşı hata yapmadan bitirmeye çalıştılar.

Yarışmalar pony binicilerinin yanı sıra yeni binicilere büyük atlarla da ayrı tasnif olarak düzenlendi. Bu sayede yetişkin yeni biniciler de eğlenerek tecrübe edinip, yarışma heyecanlarını bu aktivitelerde yenebilecek. Ve dresaj altyapısını geliştirmek adına tasarlanmış bir yeni pony aktivitesi daha eklendi ligin sonuna; Carousel /Atlı Karınca. 6 kişilik bir ekiple müzik ve kostüm eşliğinde at üzerinde bir koreografi gerçekleştiren gençlerin gösteresi izlemeye değerdi. Tabiat Binicilik Merkezi, Bursa Pony Club ve Ankara’dan yarışmaya katılan Çankaya Pony Club işletmeci, antrenör ve pony’lerinin yetiştirdikleri öğrencilerle renk kattığı Anadolu Pony Ligi’nin ilk ayağı hakemlerimizin de desteğiyle çok başarılı ve keyifli geçti. FFE’den Pascale‘ın tecrübesi ve Türkiye Binicilik Federasyonu Genel Sekreteri Murat Batur’un tüm gün yarışmalara eşlik etmesi de lige ayrı bir anlam kattı.

Yarışmaya katkıda bulunan gönüllü hakemlerimizle dönüş yolunda tatlı bir yorgunluk paylaştık, hepimiz Pony Ligi’nin doğru organize edilmiş yarışmalarla sektöre hizmet etmesine katkıda bulunmuş olmaktan mutluyduk.