Ahmet Çelik “Jokeylik Azim, Çalışma ve Mücadele İsteyen Bir İştir”

Ahmet Çelik son üç senedir üst üste Gazi Koşusu’nu kazanan Türkiye’nin önemli jokeylerinden biri. Gazi Koşusu’ndaki başarısı ile 49 sene önce Ekrem Kurt’un elde ettiği başarıyı egale etti. Bundan sonraki hedefi ise Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı koşularını kazanmak.



Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Atlarla hikayeniz nasıl başladı?

1987 Şanlıurfa Suruç doğumluyum. Suruçlu olan birçok jokey var. Ben de Suruç’ta at binenleri izliyordum ve ben de biniyordum. Jokey olmaya heves ettim ve 2001 yılında İstanbul Veliefendi’deki Apranti Eğitim Merkezi’ne yazıldım. O dönem 70 kişiydik ve 2003 senesinde 70 kişinin içinde üçüncü olarak mezun oldum. 2004 yılında da lisansımı alarak at binmeye başladım.

Bu zamana kadar kaç at ile yarışlara katıldınız?

1700’e yakın at ile yarışlara katıldım.

Atlar çok farklı canlılar ve bu spor da diğer sporlardan farklı bir spor. Başka bir canlıyla spor yapmak nasıl bir duygu?

Dünyanın hem en zor sporu hem de zevkli sporu. Yarış kazanmak ayrı bir mutluluk. Mesela, Gazi Koşusu’nu kazanıp büyük bir mutluluk yaşadıktan sonra bir saat sonra katıldığın farklı bir yarışı kaybettiğinde bir anda üzülebiliyorsun. Dediğim gibi çok güzel yanları olan bir spor ama bir o kadar da hayatımızdan ödün verdiğimiz zor, azim isteyen bir spor.

Nedir peki bu zorluklar?

Haftanın beş günü at biniyoruz. Bindiğimiz her atın özellikleri ayrı. Hepsini incelemek zorundayız. Her atın farklı biniş tekniği var. Bazen kilomun altında bir atı beğeniyorum ve ona binmek için zayıflıyorum. Mesela 55 kiloyum, binmek istediğim at 52 buçuk. Zaten zayıf olduğum için kilo vermek benim için daha da zor oluyor. Aç ve susuz kalıyorum. Yarış bitse de su içsem diye düşünüyorsun. Aynı zamanda rakipleri de öğrenmek zorundasın.

Gerçekten zor bir spor…

Tabi, mesela ben üç sene üst üste Gazi Koşusu’nu kazanıyorum ama iki kere üst üste hata yapayım, seneye beni daha alt seviyedeki jokeylerin bile altında görebilirsiniz. Jokeylik azim, çalışma ve mücadele isteyen bir iştir. Yarış içinde hata yapma lüksünüz yok, yarış öncesi manejleri değerlendirmek zorundasınız, her gün aynı saatte idmanınız var ve senede sadece maksimum bir hafta tatil hakkınız var.

Normal prosedürlerin dışında sizin yaptınız özel bir hazırlık var mı?

Gazi Koşusu, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık gibi önemli yarışlarda daha az at binip bu önemli yarışlara katılmaya çalışıyorum. Onun dışında farklı bir şey yapmıyorum zaten sürekli formda olmam gerekiyor.

“Gazi Koşusu’nu kazanmak tüm jokeylerin hayali”

Gazi Koşusu biraz daha farklı galiba diğerlerinden?

Gazi Koşusu’nu kazanmak tüm jokeylerin hayali. Jokey olduktan sonra, nasıl Gazi’de koşabilirim, sonrasında nasıl derece elde edebilirim, en sonunda da nasıl kazanabilirim diye düşünürsünüz. Mesela jokey Selim Kaya 30 yıldır at biniyor ama sadece 2009’da Gazi Koşusu’nu kazanmış. Gazi Koşusu her jokeye nasip olan bir yarış değil.

Niye bu kadar önemli? Adından dolayı mı sadece?

Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen bir yarış. Türkiye’nin en büyük derbisi. Bu yarışı kazandıktan sonra tüm gözler senin üzerine çevriliyor. Ne kadar iyi jokey olursan ol “Gazi kazanmış mı bu jokey” diye sorarlar.

Bu da bir başarı derecesi…

Evet, biz üç sene üst üste kazanarak, 49 sene önce Ekrem Kurt’un başarısını egale ettik.

Yarışa girmeden önce kazanacağınızı biliyor muydunuz?

Potayı geçene kadar hiçbir jokey kazanırım diyemez. Sonuçta canlı bir hayvanla bu sporu yapıyorsun. Gazi Koşusu’nda bizim korktuğumuz Halis Karataş’ın bindiği Pershing’di. Bu atı geçmek için bir hafta öncesinde taktikler yapmaya başladık. Denediğimiz taktiklerin hepsi de uyunca biz birinci onlar da ikinci oldu.

Orada bir matematik de var…

Bütün yarışlar matematik üzerine. Çok üstün bir at olacak ki ezbere gidip yarışı kazanacaksın; o da çok zor.

Peki atla, yarış öncesi diyaloğunuz nasıl oluyor?

Dinlensin, rahatsız olmasın diye yarış öncesi atlarla hiçbir diyaloğumuz olmaz.

Onunla hiç konuşmaz mısınız?

Atla konuşulmaz, o zaten seni hisseder. Atlar hisli hayvanlardır. Sen heyecanlıysan o da heyecanlı, sen rahatsan o da rahat.

Sen başaracağım deyince o da başaracağım diyor mu?

Biz galopta başaracağız dedik. Galopta atım bana o ümidi vermişti. İçimde bir his vardı ama kazanacağız dedik ve kazandık.

Harika. Peki at seçiminde nelere dikkat ediyorsunuz?

At seçiminde stiline dikkat ediyoruz. Çoğunlukta hangi atlar varsa farklı seçmeye çalışıyoruz. Tabi ki biz de istediğimiz her ata binemiyoruz. İstediğimiz atlar olduğunda ve tercih meselesine gelindiğinde stiline göre değerlendiriyoruz.

Peki birçok başarınız var, bunlardan en önemlisi Gazi Koşusu. Onun haricinde sizin için önemli olan hangisi?

Dediğim gibi her yarışın kendine göre bir heyecanı, güzelliği var. Mesela iki sene üst üste ben Cumhuriyet Koşusu’nu, dört tane Tarım Bakanlığı Koşusu’nu kazandım. Arap atlarının en büyük yarışları bunlar. Hedefimde, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı koşuları var.

Hiç pişman oldunuz mu bu mesleği seçtiğiniz için?

Türkiye şartlarından evet pişmanlıklarım oluyor. Başka bir ülkede olsam herhalde 70 yaşına kadar at binerdim.

Neden böyle düşünüyorsunuz?

Burada jokeylere verilen değer çok az. Tarım Bakanlığı’ndan hakemler geliyor, çoğu bu işi bilmiyor ama bizi yönetmeye çalışıyorlar. Bu işi bilen insanların bizi yönetmesini tercih ederdim. Mesela emekli jokeyler hakem olmalı. Bir hata olduğunda bunun zaten cezası, tüzüğü var. Tam hakemler bu işi öğreniyor, bir kadro değişikliği ile en başa dönüyoruz. Bu şekilde atçılık zor duruma giriyor, antrenörler zorlanıyor.

Daha iyi olmak için neler yapılmalı?

Öncelikle güvenlik sağlanmalı. Biz jokeyler kulübe girmek için bir-iki km yol yürümemeliyiz. Yüksek Komiserler Kurulu’nda eski jokeylerden en az bir tanesi her şehirde olmalı. Yarış sonrası jokeylerle sadece antrenörü muhatap olmalı. Jokey odalarının kalitesi arttırılmalı. Tanıtımlar daha fazla yapılmalı. Vergi şartları düzenlenmeli. Sosyal sağlık imkanları çok kötü. Mesela sigortamı ben kendim yatırıyorum. Hastanelere kendi imkanlarımızla gidiyoruz. Jokeylere verilen hiçbir değer yok. Şu an Türkiye’de atçısı da jokeyi de antrenörü de mutlu değil. Sadece işleri oldukları için yapıyorlar.

Mesela, 2011 yılında Güney Kore’de Türkiye’yi temsil ettim ve şampiyon oldum. Sadece birkaç köşe yazarı kaleme aldı. Hiç kimsenin haberi bile yok. Bakanlık tarafından bir ödül verilecekti o bile verilmedi.

Peki, jokeyliği tavsiye eder misiniz?

İki kardeşim de bu sektörde. Müslüm ve Mehmet Salih. Mehmet Salih şu an birinci sınıfta jokeylik eğitimi alıyor. Ben onların bu sektöre girmesini istememiştim, onların kendi tercihleri oldu.

Peki genel olarak kardeşlerinizin jokey olmasını istemediniz, ama geldiler, başarılılar ve takdir ediyorsunuz…

Aslında Türkiye şartlarında her meslekteki insanların şikayetleri var. Jokeylik güzel bir meslektir, benim mutsuz olduğum noktalarda bazı arkadaşlarım mutlu olabilir. Bunlar benim düşüncelerim. Kardeşlerimin de şu an mutlu olduğunu biliyorum.