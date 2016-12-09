Adana Atlı Spor Kulübü – Spor Toto Kupası – Genç Atlar Türkiye Şampiyonası

Adana Atlı Spor Kulübü, Kasım ayında birçok yarışmaya ev sahipliği yaptı. Büyük heyecanın ve çekişmenin yaşandığı yarışmalar birçok kategorilerde yapıldı.

Adana Atlı Spor Kupası 80 cm Yeni Biniciler Kategorisi’nde; Vincenzo VDL isimli atıyla Mustafa Bülent Özen birinci, Didka Dirty Dance isimli atıyla Ece Uğurses ikinci Küçük Kafkas isimli atıyla Gökhan Kayhan üçüncü oldu.

Adana Atlı Spor Kupası 80 cm Biniciler Kategorisi’nde; Lia isimli atıyla Kristıyana Dilyanova Evtimova birinci, Aspen isimli atıyla Ali Burak Özkan ikinci ve Chadman isimli atıyla İmran Yeniay üçüncü oldu.

Adana Atlı Spor Kupası 100 cm Yeni Biniciler Kategorisi’nde; Secret King isimli atıyla Gül Özdikici birinci, Banff isimli atıyla Sanem Yalçın ikinci ve Hera isimli atıyla Engin Eskiduman üçüncü oldu.

Adana Atlı Spor Kupası 100 Cm Biniciler Kategorisi’nde; Ferah isimli atıyla Ütgm. Murat Çetinkaya birinci, April Rain isimli atıyla Cankat Özdeş ikinci ve Lasor isimli atıyla Bertan Ensonra üçüncü oldu.

Pırıl İnşaat A.Ş. Kupası’nın 115 Cm Kategorisinde; Camilla 11 isimli atıyla Sencer Horasan birinci, Cavalla isimli atıyla Selçuk Köksalan ikinci ve Catch isimli atıyla Ömer Çetin üçüncü oldu.

Mercedes-Benz Mengerler A.Ş. Adana Kupası 130 Cm’de; It’s A Fact isimli atıyla Oğuz Dalmış birinci, Desteny isimli atıyla Barkın Aydın ikinci ve Contendrina isimli atıyla Oğuz Dalmış üçüncü oldu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupası’nda; Bingo isimli atıyla Beytullah Hüseyinoğlu birinci, Akın I isimli atıyla Bçvş. Onur Taşpınar ikinci ve Yıldırım isimli atıyla tekrardan Bçvş. Onur Taşpınar üçüncü oldu.

Yüreğir Belediye Başkanlığı Kupası 90 Cm Yeni Biniciler Kategorisinde; Secret King isimli atıyla Gül Özdikici birinci, Küçük Kafkas isimli atıyla Gökhan Kayhan ikinci ve Banff isimli atıyla Sanem Yalçın üçüncü oldu.

Yüreğir Belediye Başkanlığı Kupası 90 Cm Biniciler Kategorisinde; April Rain isimli atıyla Cankat Özdeş birinci, Chivas Regal isimli atıyla Serhat Murat Erdural ikinci ve Lia isimli atıyla Kristiyana Dilyanova Evtimova üçüncü oldu.

Özlem Çapar Kupası 105 Cm Yeni Biniciler Kategorisinde; Secret King isimli atıyla Gül Özdikici birinci, Vincenzo Vdl isimli atıyla Mustafa Bülent Özen ikinci ve Hera isimli atıyla Engin Eskiduman üçünü oldu.

Özlem Çapar Kupası 105 Cm Biniciler Kategorisinde; Fulden isimli atıyla Yzb. Burak Dağdelen birinci, Camilla 11 isimli atıyla Lyn Nil Özgün ikinci ve Comtess isimli atıyla tekrardan Lyn Nil Özgün üçüncü oldu.

Arçelik A.Ş. Kupası 120 Cm’de; Catch isimli atıyla Ömer Çetin birinci, Özge II isimli atıyla Bçvş. Onur Taşpınar ikinci ve Cavalla isimli atıyla Selçuk Köksalan üçüncü oldu.

Spor Toto Kupası 140 Cm Kategorisinde; Dakota isimli atıyla Burak Azak birinci, La Touquet isimli atıyla Necmi Eren ikinci ve Champ’s Son isimli atıyla Ömer Çetin üçüncü oldu.