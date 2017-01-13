90. Gazi Şampiyonu Graystorm, Dubai’de

2016 yılı Gazi Koşusu’nun galibi Ahmet Güzelocak’ın şampiyon safkanı Graystorm, Dubai’de ülkemizi temsil edecek. Dubai yarış otoritesine yaptığı başvurusu kabul edilen safkanın, handikap puanı 104 olarak belirlendi. Safkanın ilgilileri; ilk hedeflerinin, 19 Ocak Perşembe günü yarış programında yer alan (G2) Al Fahidi Fort olarak belirledi. 1400 metre çim pistte gerçekleşecek koşunun dağıtılacak toplam ikramiyesi 250.000 $ ve birincilik ikramiyesi ise 150.000 $.

Graystorm’un sahibi Ahmet Güzelocak, Dubai’ye gitme kararı ve safkanın son durumu hakkında şunları söyledi: “Graystorm’un Dubai serüveni, TJK Başkanı Sayın Yasin Kadri Ekinci’nin Erkek Tay Deneme Koşusu’nu kazandıktan sonra “Dubai’ye gider miyiz?” diye sormasıyla başladı. Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Milletçe birlik beraberliğe ihtiyacımız olduğu şu günlerde Graystorm ile sportif heyecanı ve birlikteliği yaşatmak istiyoruz. Safkanımız Ankara Koşusu’ndan sonra hazırlıklarına İzmir’de devam etti. İnşallah 19 Ocak’ta Meydan Hipodromu’nda bir yarış hedefliyoruz. Ekibimize antrenörümüz Barış Vatansever ve seyisimiz Bayram Demirkıran da katılacak. 1 hafta kala da jokeyimiz Ahmet Çelik Dubai’ye gidecek ve safkanımızı çalıştıracak. Dualarla gönderdiğimiz Graystorm’un bizlere başarılar müjdelemesini temenni ediyorum. “