Adana Yeşiloba Hipodromu’nda, düzenlenen ve 4+ yaşlı safkan İngiliz atlarının, Adana yarış sezonu içerisindeki en önemli mücadelelerinden biri olan Kurtuluş Koşusu programın 5. koşusu olarak düzenlendi. Kurtuluş Koşusu’nu Hürol Karahanoğlu’nun sahibi olduğu 5 yaşındaki doru erkek safkan DUQUAN jokeyi Ayhan Kurşun idaresinde kazanmayı başardı.

Birincilik ikramiyesi 148.000 TL olan, kum pistte 1400 metre mesafede düzenlenen koşuda, kazanan DUQUAN isimli safkanın ardında ikinciliği, HOT CHOCOLATE Selim Kaya idaresinde elde ederken, dış kulvara yakın etkili ataklar sergileyen MISTER STRONG Ahmet Çelik ile üçüncü, starttan 2 boy kadar tereddütlü çıkan OĞLUM BERAT ise Müslüm Çelik idaresinde tabelayı tamamlayan safkan oldu.