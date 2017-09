Kastamonu’da Şapka ve Kıyafet İnkılabı’nın 91. yıldönümü ve 20. Türk Dünyası Günleri anısına “28. Geleneksel Atatürk ve İstiklal Kupası At Yarışları” düzenlendi.

Kastamonu Belediyesi, Kastamonu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Kastamonu Atlı Spor Kulübü Başkanlığı’nın katkıları ile organize edilen yarışlar Uzun Yazı Havaalanı Mevkii At Yarış Alanı’nda gerçekleşti.

Kastamonu Valisi Mesut Yıldırım, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, TJK Başkanı Yasin Kadri Ekinci, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, Kurum Müdürleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, şunları söyledi:

“Atı seviyoruz, ata binmeyi seviyoruz”

“Bu sene daha bir sevinçle yapıyoruz diyebilirim. Özellikle Jokey Kulübü Başkanımız burada. Biz de atı seviyoruz, ata binmeyi seviyoruz. Yani geçmişimiz atla. Bunun üzerine eğer Kastamonu’da eğer bir çalışma yapabilir ve bu sporu sürdürebilir bir hale getirebilirsek en büyük çalışmayı veya faaliyeti yapmış olur düşüncesindeyim. Tabi farklı şeyler yapmak bizim için önemli. Özellikle Kastamonu’nun güzel bir yerinde hipodrom yapılması teklifi var. Biz de Kastamonu halkı için bu konuda kendisine yardımcı olmak istiyoruz. Şimdi araştırmalarımız var, inşallah uygun bir yer bulduğumuzda hep birlikte çalışmaya başlayacağız”

“Hipodrom sadece yarışların yapıldığı yer değildir”

TJK Başkanı Yasin Kadri Ekinci de yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

Çok anlamlı bir isimle düzenlenmiş bu organizasyon ve 92’ncisi kutlanacak olan Şapka ve Kıyafet devriminin 28. kez at yarışıyla kutlanmış olması çok anlamlı. Belediye Başkanımızın ve Federasyon As Başkanımız Günal Genç Bey’in daveti üzerine koşarak geldim. At yetiştirme konusunda Kastamonu’nun en uygun yerlerden biri olduğunu söyleyen Ekinci, “At yetiştirme konusunda Türkiye’ye baktığınız zaman en uygun yerlerden biri Kastamonu. Her zaman yeşil olabilen çok uygun bir yer. Ancak Osmanlı döneminde burada çok fazla at yetiştirilirken ve o dönemde her şehirde koşu meydanları varken. Bugün 9 şehirde hipodrom var. Dolayısıyla Kocaeli’nde olabilecek bir hipodrom burada hem şehrin ekonomisine hem de atçılığa çok önemli katkıları olacağını düşünüyorum. Bizim her şehre bir hipodrom yapma gibi bir planımız var. Şu anda 10. olarak Antalya’da yapılıyor sıraya girmiş olan Samsun var.” dedi.