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2017 KCC Team Cup – Mini Team Cup

03 Nisan 2017 by in Yarışmalar - No Comments
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2017 KCC Team Cup – Mini Team Cup Engel Atlama Yarışmaları 11-12 Mart tarihleri arasında Kemer Country Club’ta gerçekleşti. Derece girenler;

Vatan Kupası 60-70-80 cm’de: Big Boss isimli atıyla Alin Yazıcı birinci, Mickey Mouse isimli atıyla İlbey Naim Dalkılıç ikinci ve Kanka isimli atıyla Seniye Ahu Yazıcı üçüncü oldu.

Milliyet Kupası 110-115 cm’de: Diva isimli atıyla Kaan Demirağ birinci, Brazil Du Rouet isimli atıyla Emir Koçak ikinci ve Chico isimli atıyla Caner Şafak üçüncü oldu.

KCC Kupası 125-130 cm’de: Andorra isimli atıyla Taha Yedikardeş birinci, Siec Foxie Layd De Roshoevve isimli atıyla Can İnce ikinci ve Tetske A Z isimli atıyla Emre Çelikkol üçüncü oldu.

KCC Kupası 60-70-80 cm’de: Kanka isimli atıyla Seniye Ahu Yazıcı birinci, Lepanto VII isimli atıyla Lara Yüzatlı ikinci ve Warus L isimli atıyla Maxima Shiller üçüncü oldu.

Milliyet Kupası 115-120 cm’de: Abdi İbrahim Nebraska isimli atıyla Sabriye Sevda Esirtgen birinci, Caesar isimli atıyla Zeynep Sesel ikinci ve Camaruso H isimli atıyla Begüm Parlak üçüncü oldu.

KCC Kupası 125-130 cm’de: Dionisos isimli atıyla Hüsnü Dinç birinci, Chico isimli atıyla Necdet Kaan Karagülle ikinci ve Tristan A Z isimli atıyla Emre Çelikkol üçüncü oldu.

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Kaplanmedya

Önce Türkiye’nin şuan ki tek at sevgisi ve binicilik kültürü dergisi At Dünyası, ardından Türkiye’nin en çok okunan, takip edilen golf dergisi Türkiye’de ve Dünyada Golf. Ve tabi ki turizmin nabzını tutan Turizm Life, cemiyet hayatındaki gelişmeleri takip ettiğiniz Bestlife… Tüm bu yayınlar; kuruluşlarından bugüne Kaplanmedya Yayıncılık bünyesinde yayın hayatlarına devam etmektedirler.

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