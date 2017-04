2017 KCC Team Cup – Mini Team Cup Engel Atlama Yarışmaları 11-12 Mart tarihleri arasında Kemer Country Club’ta gerçekleşti. Derece girenler;

Vatan Kupası 60-70-80 cm’de: Big Boss isimli atıyla Alin Yazıcı birinci, Mickey Mouse isimli atıyla İlbey Naim Dalkılıç ikinci ve Kanka isimli atıyla Seniye Ahu Yazıcı üçüncü oldu.

Milliyet Kupası 110-115 cm’de: Diva isimli atıyla Kaan Demirağ birinci, Brazil Du Rouet isimli atıyla Emir Koçak ikinci ve Chico isimli atıyla Caner Şafak üçüncü oldu.

KCC Kupası 125-130 cm’de: Andorra isimli atıyla Taha Yedikardeş birinci, Siec Foxie Layd De Roshoevve isimli atıyla Can İnce ikinci ve Tetske A Z isimli atıyla Emre Çelikkol üçüncü oldu.

KCC Kupası 60-70-80 cm’de: Kanka isimli atıyla Seniye Ahu Yazıcı birinci, Lepanto VII isimli atıyla Lara Yüzatlı ikinci ve Warus L isimli atıyla Maxima Shiller üçüncü oldu.

Milliyet Kupası 115-120 cm’de: Abdi İbrahim Nebraska isimli atıyla Sabriye Sevda Esirtgen birinci, Caesar isimli atıyla Zeynep Sesel ikinci ve Camaruso H isimli atıyla Begüm Parlak üçüncü oldu.

KCC Kupası 125-130 cm’de: Dionisos isimli atıyla Hüsnü Dinç birinci, Chico isimli atıyla Necdet Kaan Karagülle ikinci ve Tristan A Z isimli atıyla Emre Çelikkol üçüncü oldu.

The following two tabs change content below.