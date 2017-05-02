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2017 KCC Neylan Etiman Team Cup – Mini Team Cup

02 Mayıs 2017 by in Yarışmalar - No Comments
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2017 KCC Neylan Etiman Team Cup – Mini Team cup 1-2 nisan tarihleri arasında Kemer Country Club tesislerinde düzenlendi. Kategorilere göre dereceye giren isimler;

Vatan Kupası PII-PIII Kategorisi 60-70-85 cm’de: Tequila isimli atıyla Azra Kayra Küçükçalık birinci, Maritca isimli atıyla Ömer Çelikten ikinci ve Shadow I isimli atıyla Yasemin Sivaslıoğlu üçüncü oldu.

Vatan Kupası Yeni Biniciler 60-70-85 cm’de: Alla Pugaçhova isimli atıyla Yaman Arda birinci, Diamant isimli atıyla Alında Su Ekmekçıoğlu ikinci ve Queen M isimli atıyla Nur Kamer Hançer üçüncü oldu.

Vatan Kupası Tasnif Dışı 60-70-85 cm’de: Delle Jo Jo Vls isimli atıyla Tanla Özuzun birinci, Magic De Caven’e isimli atıyla Talya Nimet Yüzatlı ikinci ve Belle isimli atıyla Şua Bilmen üçüncü oldu.

KCC Kupası 110-115 cm’de: Qraft Manathis isimli atıyla Güneş Öztürk Yılmaz birinci, Zsa Zsa isimli atıyla Eylül Karaduman ikinci ve Dordy isimli atıyla Can Yaran üçüncü oldu.

KCC Kupası 125-130 cm’de: Ronaldo Btb isimli atıyla Beysim Hüseyinoğlu birinci, Campari I isimli atıyla Necdet Kaan Karagülle ikinci ve Cointreau isimli atıyla Cem Vardar üçüncü oldu.

Vatan Kupası PII-PIII Kategorisi 60-70-90 cm’de: Maritca isimli atıyla Ömer Çelikten birinci, Shadow I isimli atıyla Yasemin Sivaslıoğlu ikinci ve Tequila isimli atıyla Azra Kayra Küçükçalık üçüncü oldu.

Vatan Kupası Yani Biniciler 60-70-90 cm’de: Alla Pugaçhova isimli atıyla Arda Yaman birinci, Kanka isimli atıyla Seniye Ahu Yazıcı ikinci ve Monty isimli atıyla Nisa Yaman üçüncü oldu.

Vatan Kupası Tasnif Dışı 60-70-90 cm’de: Magic De Caven’e isimli atıyla Yüzatlı Talya Nimet birinci, Anyo P isimli atıyla Feyyaz Yüzatlı ikinci ve Arijanna isimli atıyla Tara Karahanoğlu üçüncü oldu.

Milliyet Kupası 115-120 cm’de: Zsa Zsa isimli atıyla Eylül Karaduman birinci, Uranda isimli atıyla Hüseyin Çakmak ikinci ve Kolhida isimli atıyla Nil Hatipoğlu üçüncü oldu.

KCC Kupası 125-130 cm’de: Cadira isimli atıyla Burak Azak birinci, Ciona isimli atıyla Mehmet Tuncer Can ikinci ve Campari I isimli atıyla Necdet Kaan Karagül üçüncü oldu.

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Kaplanmedya

Önce Türkiye’nin şuan ki tek at sevgisi ve binicilik kültürü dergisi At Dünyası, ardından Türkiye’nin en çok okunan, takip edilen golf dergisi Türkiye’de ve Dünyada Golf. Ve tabi ki turizmin nabzını tutan Turizm Life, cemiyet hayatındaki gelişmeleri takip ettiğiniz Bestlife… Tüm bu yayınlar; kuruluşlarından bugüne Kaplanmedya Yayıncılık bünyesinde yayın hayatlarına devam etmektedirler.
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