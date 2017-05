2017 KCC Neylan Etiman Team Cup – Mini Team cup 1-2 nisan tarihleri arasında Kemer Country Club tesislerinde düzenlendi. Kategorilere göre dereceye giren isimler;

Vatan Kupası PII-PIII Kategorisi 60-70-85 cm’de: Tequila isimli atıyla Azra Kayra Küçükçalık birinci, Maritca isimli atıyla Ömer Çelikten ikinci ve Shadow I isimli atıyla Yasemin Sivaslıoğlu üçüncü oldu.

Vatan Kupası Yeni Biniciler 60-70-85 cm’de: Alla Pugaçhova isimli atıyla Yaman Arda birinci, Diamant isimli atıyla Alında Su Ekmekçıoğlu ikinci ve Queen M isimli atıyla Nur Kamer Hançer üçüncü oldu.

Vatan Kupası Tasnif Dışı 60-70-85 cm’de: Delle Jo Jo Vls isimli atıyla Tanla Özuzun birinci, Magic De Caven’e isimli atıyla Talya Nimet Yüzatlı ikinci ve Belle isimli atıyla Şua Bilmen üçüncü oldu.

KCC Kupası 110-115 cm’de: Qraft Manathis isimli atıyla Güneş Öztürk Yılmaz birinci, Zsa Zsa isimli atıyla Eylül Karaduman ikinci ve Dordy isimli atıyla Can Yaran üçüncü oldu.

KCC Kupası 125-130 cm’de: Ronaldo Btb isimli atıyla Beysim Hüseyinoğlu birinci, Campari I isimli atıyla Necdet Kaan Karagülle ikinci ve Cointreau isimli atıyla Cem Vardar üçüncü oldu.

Vatan Kupası PII-PIII Kategorisi 60-70-90 cm’de: Maritca isimli atıyla Ömer Çelikten birinci, Shadow I isimli atıyla Yasemin Sivaslıoğlu ikinci ve Tequila isimli atıyla Azra Kayra Küçükçalık üçüncü oldu.

Vatan Kupası Yani Biniciler 60-70-90 cm’de: Alla Pugaçhova isimli atıyla Arda Yaman birinci, Kanka isimli atıyla Seniye Ahu Yazıcı ikinci ve Monty isimli atıyla Nisa Yaman üçüncü oldu.

Vatan Kupası Tasnif Dışı 60-70-90 cm’de: Magic De Caven’e isimli atıyla Yüzatlı Talya Nimet birinci, Anyo P isimli atıyla Feyyaz Yüzatlı ikinci ve Arijanna isimli atıyla Tara Karahanoğlu üçüncü oldu.

Milliyet Kupası 115-120 cm’de: Zsa Zsa isimli atıyla Eylül Karaduman birinci, Uranda isimli atıyla Hüseyin Çakmak ikinci ve Kolhida isimli atıyla Nil Hatipoğlu üçüncü oldu.

KCC Kupası 125-130 cm’de: Cadira isimli atıyla Burak Azak birinci, Ciona isimli atıyla Mehmet Tuncer Can ikinci ve Campari I isimli atıyla Necdet Kaan Karagül üçüncü oldu.

