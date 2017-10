2. Ulusal Hippoterapi Kongresi

Kocaeli Üniversitesi Kartepe Atçılık Meslek Okulu’nda “Hippoterapi’nin Önemi ve Uygulama Esasları”nın sunulduğu Hippoterapi Kongresi’nin ikincisi gerçekleşti. Kocaeli Üniversitesi Kartepe Atçılık MYO’nun Müdürü Yrd. Doç. Dr. Erdener BALIKÇI’nın “Dünya çok ileride biz çok gerideyiz” mesajıyla açtığı kongrede; “At – Çalışan – Hasta” üçlemesinde, farklı beklentiler, yükümlülük ve sorumluluklara değinerek, SGK’ya oturtamadık, taşın altına hepimiz elimizi koymalıyız diyerek, bu konuya standart getirmenin gerekliliğini vurguladı. Yerel belediyelerin de önemine değinen Balıkçı birinci kongreyi gerçekleştiren Konya Belediyesi’ne ve ikinci kongreyi destekleyen Kartepe Belediyesi’ne teşekkür etti.

Fırat Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğünden Prof. Dr. İbrahim ŞEKER ve İnönü Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğünden Abdurahman Köseman, hippoterapi uygulamasında her yönden atın değerlendirilmesini yaptı ve terapiye uygun yerli bir ırk olan Alaca atını tanıttı.

Kongrenin iki Polonyalı konuğu Martin Bonikowski, Cerebral Palsililer de ata binmekten, yürümeye; Weronika Pyrzanowska da Cerebral Palsililer de gövde stabilizasyonu ile ilgili sunum yaptılar. Kocaeli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nigar Dursun noroplastisite ve rehabilitasyon ile ilgili bilgi verirken; Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Çekmece Selebral Palsi’de hippoterapi uygulamasını anlattı. İş. Uğr. Tek. Musa Eyüpoğlu Diplejik Selebral Palsili bir hastanın hippoterapi deneyimini bizlerle paylaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri Bursa Gemlik At Üretim ve Eğitim Tabur Komutanı Yarbay. Kadir Çelik, Gemlik atı ırkının atçılıktaki yeri ve terapiye uygunluğunu anlattı. Günün son konuşmacısı Osmangazi Üniversitesi Mahmudiye At Antrenörlüğü MYO Müdür Yrd. Doç. Dr. Hakan ÇALIŞKAN hippoterapi uygulamasında görev dağılımı ve sorumlulukların önemine dikkat çekti. İkinci gün Osmangazi Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Hakan Çalışkan ve Kocaeli Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Oğuzhan Bahadır Demir, üniversitelerde hippoterapi eğitiminin önemi ve uygulaması konusunda iki farklı sunum yaptılar. Yüksekokul Müdürü Çalışkan, Öğr. Gör. Dr. Antrenör Sibel Danışan ve Türkiye Binicilik Federasyonu adına Tulya Kurtulan; Hippoterapi Eğitimi’nin 3 farklı meslek gurubuna yönelik uygulanan sertifika programı modelini tanıttı ve terapi atının sertifikalandırılmasının önemine dikkat çekti.

Günün son sunumu Kocaeli Üniversitesi’nden Doç. Dr. Özlem Yıldız Gündoğdu ve Öğr. Gör. At Ant. Zülfikar Altunkanat’dan otizm ve hippoterapi konusuna geldi. Kongre, Kocaeli Üniversitesi Kartepe Atçılık MYO‘nun hippoterapi uygulamaları ile sonlandı.

