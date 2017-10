2. Pony Antrenörü Sertifika Programı

Fransız Binicilik Federasyonu ve Türkiye Binicilik Federasyonu işbirliği ile düzenlenen Pony Antrenörü Sertifika Programı, Seviye 1 – Modül 2 olarak yapıldı. İkişer gün süren seviye 1 modül 2, üç ayrı gurupta 40 antrenörün katılımıyla, Tulya Kurtulan Atlı Spor Kulübü ve İstanbul Binicilik Kulübü’nde gerçekleşti. Kursu Fransız Binicilik Federasyonu adına Pacale Audonnet ve Tulya Kurtulan beraber verdiler. Kasım ayında yapılması planlanan modül 3 ve sınavdan sonra Pony Antrenörü Sertifika programı Seviye 1’in ilk mezunları sertifikalarını alacaklar. Yapılan Modül 1 ve 2’ye katılamayanlar için aynı tarihte ikişer günlük iki modül de tekrar edecek. 2018 yılında Seviye 2 programına başlanacak.

Bu programın sonuçları, Türkiye’de yeni bir pony sektörü yaratma imkânı sağlayacak ve tüm disiplinlerin altyapısını oluşturacak. Pony Antrenörü adayları 3 ayrı seviyede, farklı disiplinlerde kendilerine iş imkanı bulacaklar. TBF tarafından onaylanan standarttaki Pony kulüplerin, pedagoji için pratik stajları, ponylerini kendi eğitme imkanları ve eğitim seviyeleri ve yeni disiplinler belirlenecek.

Seviye 1, Modül 2’de tüm guruplarla ilk gün; Modül 1’de işlenen konuların tekrarı ve ponylerimizi yerde çalıştırma teknikleri pekiştirildi. Fransız Binicilik Federasyonu ve Türkiye Binicilik Federasyonu’nun imzaladığı protokole göre 6 ayrı pony seviyesinin tanıtımı yapıldı. Derslerimizi planlamada kullanacağımız eğitim kartlarının önemi ve nedeni üzerinde durularak nasıl dolduracağımız öğretildi. Öğleden sonra tüm adaylarla, hazırladıkları eğitim kartlarına göre, iki farklı seviye öğrenci gurubunda, aktif ve pedagojik dersler uygulandı. İkinci gün tüm adaylar hazırlamış oldukları eğitim kartlarını kullanarak, aktif pedagoji üzerine kurulu derslerini nasıl gerçekleştireceklerini deneyimledi. 6 ayrı seviyede eğitim kartı hazırlama ödevi alan adaylar, seviye 1, modül 2 katılım sertifikalarını alarak, modül 3’de girecekleri sınavın heyecanı ile kurstan ayrıldılar.

Pony Antrenörü Sertifika Programı ile hedeflenenler; pony antrenörü yetiştirmek, var olan pony seviyelerimiz altına 5 ayrı daha seviye ekleyerek, ponye başlama yaşını üçe indirmek, ulaşılabilir kılmak, kulüp ponyciliğini destekleyerek işletmelere ekonomik güç sağlamak, equi-fun, carousel, mini-derby, mini-endurance, voltij gibi aktiviteler ile disiplinlere altyapı sağlamak ve katılımı çoğaltarak yeni bir pony sektörü yaratmak olarak belirlendi.

