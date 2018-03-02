1. Seviye Pony Antrenörü Kursu Sınav Heyecanı

TBF ve FFE işbirliği ile 2016 yılından beri devam eden 1. seviye Pony Antrenörü kursları, sonunda 3 modülü de tamamlayarak ilk mezunlarını verdi. İlk 10 finalist yeterlilik belgelerini almak için sınavda ter döktü. 19-20 Şubat tarihlerinde Neylan Etiman Atlı Spor Kulübü’nde 14 antrenörün katılımıyla Modül 2 gerçekleşti. İki gün süren kurs boyunca teori ve pratik dersler gören pony antrenörleri, aktif oyun pedagojisi kullanarak ders vermeyi öğrendiler. Kursta Pony Ligi’nin eğitici yarışmalarından Equifun ve Carousel tanıtıldı. Equifun engellerinin, pedagojik yaklaşımla verilen binicilik derslerinde nasıl kullanılacağı deneyimlendi. İki günün sonunda pony antrenörleri katılım belgelerini aldılar. 21-22 Şubat tarihlerinde Tulya Kurtulan Atlı Spor Kulübü’nde, uzun süredir beklenen final Modül 3 ve sınav gerçekleşti. Sınav dört bölümde yapıldı. Modül 1 ve 2’den anlatılan konulardan yazılı sınav, 6 ayrı pony seviyesinde teknik kartlarını dolduran finalistlerin, aktif oyun pedagojisi kullanarak jürinin seçtiği kartı derse uyarlaması, binicilik testi ve yerde pony eğitimi testi. Dört ayrı yerde ter döken finalistler ilk olmanın heyecanını ve gururunu birlikte yaşadılar. Kurslar nisan ve mayıs aylarında devam edecek. Duyurular için TBF’nin web sitesini takip ediniz.